«Сочи» — «Пари НН»: прогноз на матч чемпионата России

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — «Пари НН».

Ставка: победа «Сочи» за 2.00.

С «Пари НН» у сочинцев не должно возникнуть больших проблем. В первой половине сезона нижегородцы показывали прагматичный, но регулярно дающий отличные плоды футбол. Они даже на некоторое время поднимались в верхнюю часть турнирной таблицы. Однако после зимнего перерыва у нижегородцев начался спад. Они утратили крепость в защите. Из-за неудовлетворительных результатов последовала отставка Сергея Юрана.

«Спартаку» после отставки Юрана нижегородцы не проиграли только благодаря тому, что тренер соперника Владимир Слишкович выставил на матч не основной состав. И то красно-белым не повезло. Они создали много моментов. Подвело завершение.

Поставить на то, что «Сочи» победит «Пари НН», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. В оставшихся турах подопечным Морено нужно играть строго на победу. В противном случае последует вылет в Первую лигу.

Благо для сочинцев, нижегородцы хуже всех в чемпионате России выступают на выезде. Они выиграли только 1 из 13 матчей в первенстве в гостях и два раза сыграли вничью. За этот период времени команда забила только шесть мячей, а пропустила целых 22.