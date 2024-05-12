«Оренбург» — «Локомотив»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 12 мая

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Оренбург» — «Локомотив».

Ставка: победа «Оренбурга» за 2.20.

«На финише сезона мотивация у соперников совершенно разная. Думаю, хозяева поля тут точно доставят проблемы противнику.

«Оренбург» в последнем туре добился важной победы – обыграл «Крылья Советов» со счётом 2:1. Дело в том, что клуб шёл на серии поражений из четырёх игр. Хотя соперники за этот период у команды были только сильные – 2:4 и 1:2 с «Динамо», 0:1 с «Зенитом» и 1:2 с «Ростовом». До этого у подопечных Деограсии проблем было меньше – они почти только выигрывали.

В турнирной таблице у «Оренбурга» сейчас тяжёлая ситуация. С 29 очками он идёт на 12-м месте. Отрыв от вылетающих команд – всего одно очко. А помимо «Локомотива», коллективу в оставшихся турах предстоит ещё сыграть с «Уралом» и «Спартаком». На максимальные девять очков ему тяжело рассчитывать.

«Локомотив» же особой турнирной мотивации уже не имеет. Сейчас с 44 очками клуб идёт на четвёртом месте. От топ-3 он отстаёт на шесть и более очков. Так что у железнодорожников намного больше шансов на понижение в турнире, чем на повышение. «Спартак» сейчас «сидит на хвосте» у подопечных Галактионова, отставая от них всего на одно очко.

В последних встречах «Локо» играл не так плохо – уступил только в одном из пяти туров, 2:3 со «Спартаком». В других встречах коллектив очки набирал. В том числе выиграл у «Ростова» (1:0) и у «Пари НН» (3:2).

Да, уровень игроков у «Локомотива», конечно, выше. Совсем «спустя рукава» клуб сейчас не сыграет. Однако «Оренбург» будет бороться все 90 минут – ему нельзя терять очки, чтобы не опускаться в зону вылета. В таких условиях я всё-таки не верю в успех железнодорожников», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».