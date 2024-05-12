«Бавария» — «Вольфсбург»: прогноз на матч чемпионата Германии

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург».

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.

В этом сезоне Бундеслиги перед «Баварией» уже не стоят стратегические задачи. За титул не побороться, из зоны Лиги чемпионов не выпасть. Не будем забывать об одном футболисте «красных», который запредельно мотивирован выкладываться в каждом матче. Речь о Гарри Кейне. Нападающий всё ещё может побить рекорд Роберта Левандовского, забившего 41 гол в сезоне-2020/2021. Англичанин записал в актив 36 мячей и при большом везении может превзойти поляка.

Фактически завершил сезон и «Вольфсбург». Команда победила в трёх последних матчах и гарантировала участие в следующем сезоне Бундеслиги. Удачный отрезок сезона связан с появлением на посту главного тренера Ральфа Хазенхюттля. В марте он сменил Нико Ковача и внёс в игру зелёно-белых кардинальные изменения.

Заработало на полную мощность нападение, надёжнее стала оборона, и комбинационная игра вышла на новый уровень. Австрийский специалист умело использует сильные стороны нападающего Йонаса Винда, который является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне Бундеслиги. Форвард забил 11 мячей и сделал семь результативных передач.

«Красные» вполне могли бы отнестись к игре с «Вольфсбургом» без особого настроя, если бы не желание завершить сезон на втором месте. Классом мюнхенцы намного выше соперника, да и в гостях «волки» играют неуверенно. Изучим ставку на победу «Баварии» с форой (-1.5) за 1.90.