«Городея» — «Слуцк». Прогноз: Гафар и Салу застрянут в обороне «сахарников»

12 июня «Городея» примет «Слуцк» в матче 13-го тура чемпионата Беларуси, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.30. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч «Городея» — «Слуцк»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Городея» — «Слуцк» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27.

Анализ и прогноз матча «Городея» — «Слуцк» (12.06.2020)

В чемпионате Беларуси миновало уже 40% сезона, ведь никакой коронавирус здешнему спорту не помеха. «Городея» за 12 матчей сумела набрать ровно 12 очков и сейчас находится в зоне стыковых матчей. Ситуация плачевная, но плотность турнирной таблицы такова, что от пятёрки лидеров команду отделяют каких-то семь пунктов.

«Ювентус» — «Милан». Прогноз: воодушевлённый Роналду выведет Сарри в финал Кубка Италии Туринцы набрали на своём поле в Серии А 37 из 39 возможных очков.

Однако пока с результатом совсем не складывается. В предыдущих четырёх матчах «сахарники» набрали всего лишь одно очко. А в последней игре, состоявшейся на выезде, они потерпели разгромное поражение от аутсайдера «Смолевичей» (1:4). И это уже повод напрячься.



«Слуцк», кажется, совсем заглох. Сейчас у команды 18 баллов и чистая шестая строчка. Удачная серия из четырёх побед и одной ничьи сменилась плачевной серией из трёх поражений двух ничьих. Хотя тут надо бы сказать, что два из трёх поражений пришлись на грозный БАТЭ (0:3) и на резвый «Энергетик-БГУ» (1:2).



В прошлом же туре случчане на своём поле сумели отобрать очки у крепкого «Торпедо»-БелАЗ (1:1). Игра получилась насыщенной единоборствами: на двоих соперники собрали аж 10 «горчичников». Примечательно, что сине-белые пропустили на 70-й минуте, а смогли отыграться уже в компенсированное время.

«Спортинг» — «Пасуш де Феррейра». Прогноз: Матьё и Вьетто намучаются с аутсайдером В 9 из 11 личных встреч между соперниками заходила ставка «обе забьют».

Теперь «Слуцку» предстоит выезд в Городею к местному одноимённому клубу. Букмекеры отдают предпочтение гостям, но стоит отметить, что за всю историю противники успели встретиться всего 18 раз. 10 из них пришлись для городейцев на домашние матчи.



Любопытно тут то, что за это время «сахарники» проиграли случчанам всего трижды. Причём последний состоялся в 2017 году в Кубке. В пяти из остальных семи случаев победителем выходила «Городея». А при таких раскладах есть смысл подумать над классическим вариантом 1Х за коэффициент 1.68.

Стоит также отметить, что за 18 игр между собой соперники наколотили друг другу 32 гола, что в среднем за матч составляет всего лишь 1,77 мяча. В последнее время в чемпионате они также не отличаются особенной результативностью, забив на двоих в пяти предыдущих турах только семь голов. На таком фоне можно подумать над ТМ 2.5 мяча за коэффициент 1.85.

Прогноз и ставки на матч «Городея» — «Слуцк»

И «Слуцк», и «Городея» переживают спад в последнее время. Команды часто теряют очки, а результативность в чемпионате Беларуси снизилась. На таком фоне мы бы не стали ожидать от соперников яркого футбола и проверили классический ТМ 2.5 мяча. Статистика личных встреч на нашей стороне: в среднем за матч между клубами забивается только 1,77 мяча.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.85.