«Ювентус» — «Милан». Прогноз: воодушевлённый Роналду выведет Сарри в финал Кубка Италии

Туринцы набрали на своём поле в Серии А 37 из 39 возможных очков.

12 июня «Ювентус» и «Милан» сыграют в ответном матче полуфинала Кубка Италии. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.58. Успех «Милана» оценён букмекерами коэффициентом 6.08.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Ювентус» — «Милан»

Букмекеры не уверены, что матч Кубка Италии 12 июня «Ювентус» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.95, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.01. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.40.

Анализ и прогноз матча «Ювентус» — «Милан» (12.06.2020)

Итальянский футбол возвращается в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произойдёт долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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На повестке дня — Кубок Италии. А именно — ответный полуфинальный матч между «Ювентусом» и «Миланом». Первая игра завершилась результативной ничьей (1:1), хотя по факту россонери смотрелись гораздо лучше. Они создали больше остроты в первом тайме, открыли счёт после перерыва и имели все шансы на победу.

Туринцам созидание давалось с огромным трудом. Они смогли прижать соперника к воротам только после удаления Тео Эрнандеса в середине второго тайма за вторую жёлтую карточку. Впрочем, даже в большинстве настоящей остроты у действующего чемпиона практически не возникало. А затем Криштиану Роналду попал в руку Давиде Калабрии и получил право на пенальти.

С 11 метров португалец не промахнулся, принеся своей команде столь важную ничью. Теперь «старая синьора» имеет полное право чувствовать себя хозяином положения, поскольку нулевая ничья будет в её пользу. Соответственно, просто действовать вторым номером «Милан» не сможет, рано или поздно придётся раскрываться.

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Уровень кондиций соперников трудно сопоставить, ведь отталкиваться практически нечего. Криштиану Роналду вернулся к тренировкам в Турине с огромным энтузиазмом, но в этом никто не сомневался. Тренеры отвечают на вопросы о физическом состоянии футболистов дежурными фразами, что вполне логично.

Баланс сил сомнений не вызывает: состав у «Ювентуса» гораздо сильнее, а тут ещё и преимущество своего поля (пусть и при отсутствии болельщиков). Подопечные Маурицио Сарри часто валяют дурака и теряют очки в гостях, а вот в родных стенах похожи на машину: 12 побед в 13 поединках Серии А, 37 очков из 39 возможных, разница голов — 31:10.

«Милан» тем временем всерьёз рискует остаться за пределами топ-6. Всё это на фоне уже привычных новостей о перестановках в руководстве и туманном будущем. Если брать выезды россонери к топ-клубам, ничего хорошего не получится. 1:2 от «Ромы», 0:1 от «Ювентуса», 0:5 от «Аталанты». Сюда же можно добавить 2:4 от «Интера».

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Неудивительно, что на таком фоне букмекеры не сомневаются в выходе туринцев в финал. На проход хозяев дают скромнейший коэффициент 1.33, который сгодится разве что для экспресса. А на лобовую победу — 1.58, что тоже не вызывает особых эмоций. Так что придётся искать менее очевидные варианты.

П1 с форой (-1) за 2.01 имеет право на жизнь. На своём поле «Юве» великолепен, а желания и энергии после долгой паузы будет хоть отбавляй. Но нам больше нравится другой вариант — П1 + гол Криштиану Роналду за 2.12. Португалец великолепно чувствует себя и находится в замечательной форме, да и в концовке сезона редко испытывает проблемы с результативностью.

Оборона у «Милана» до перерыва не впечатляла, плюс Криштиану исполняет пенальти и практически все штрафные. При желании можно даже взять индивидуальный тотал Роналду больше 1.5 голов, коэффициент более чем солидный — 3.92.

Прогноз и ставки на матч «Ювентус» — «Милан»

«Ювентус» великолепен в родных стенах — 37 очков из 39 возможных в Серии А, разница голов — 31:10. Состав у действующего чемпиона гораздо сильнее, а «Милан» не сможет отсиживаться в обороне, поскольку при нулевой ничьей дальше пройдут туринцы. Защита у россонери не впечатляет, так что ждём гола Роналду и выхода «старой синьоры» в финал Кубка Италии.

Ставка: Роналду забьёт + победа «Ювентуса» за 2.30.

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