«Майнц» — «Аугсбург». Прогноз: прямые конкуренты в Бундеслиге обойдутся без крайностей

14 июня «Майнц» примет «Аугсбург» в матче 31-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч «Майнц» — «Аугсбург»

Букмекеры считают, что матч Бундеслиги «Майнц» — «Аугсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча «Майнц» — «Аугсбург» (14.06.2020)

Пока в Италии и Испании футбол только возобновляется, чемпионат Германии уже практически подошёл к концу. Участникам осталось провести по три-четыре игры. Программа 31-го тура Бундеслиги завершится двумя матчами 14 июня: «Майнц» примет «Аугсбург», а «Байер» поедет в гости к «Шальке-04».

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«Майнц» находится в хвосте турнирной таблицы и борется с другими аутсайдерами за выживание. Впрочем, пока ему это удаётся лучше остальных. За 30 туров клуб набрал 31 балл и сейчас занимает 15-ю строчку. Отрыв от зоны стыков составляет три пункта, а от зоны вылета — шесть. Однако оставшийся календарь может серьёзно насолить, поскольку тут сразу две встречи с представителями топ-5.



После паузы «карнавальники» уже встречались с двумя мощными соперниками и оба раза потерпели поражения: сперва от «РБ Лейпциг» (0:5), а затем от «Хоффенхайма» (0:1). Зато в остальном набрали очки там, где это можно было сделать. Случились две ничьи с «Кёльном» и «Унионом», а в прошлом туре команда уверенно разобралась с «Айнтрахтом» (2:0).



«Аугсбург» находится совсем рядом и решает ту же самую задачу — сохранение прописки в элитном дивизионе. Набрав за те же 30 игр 32 очка, клуб расположился на 13-м месте. Но плотность турнирной таблицы Бундеслиги такова, что расслабляться нельзя ни в коем случае.

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За пять матчей после рестарта первенства «фуггеры» положили в копилочку всего пять баллов, хотя могли рассчитывать на большее. В первой встрече с «Вольфсбургом» (1:2) они упустили ничью в самой концовке. Нулевую ничью с аутсайдером «Падерборном» тоже можно считать неудачей. А в последнем туре команда не реализовала пенальти в начале игры с «Кёльном» (1:1), в итоге потеряв очки.



Отчасти виной тому ряд травмированных игроков, которые не смогут помочь «Аугсбургу» и в предстоящем выездном поединке с «Майнцем». До этого в Майнце соперники встречались 10 раз, и тут всё неутешительно для гостей. В шести случаях они непременно терпели поражение и ещё в двух могли наиграть только на ничью. И лишь дважды одерживали победу.



Любопытно, что за всё время «фуггеры» и «карнавальники» встречались 22 раза. Несмотря на свой скромный статус, за это время они наколотили друг другу целых 66 голов. В среднем за игру выходит ровно три штуки. Солидно.

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В нынешнем розыгрыше чемпионата Германии команды тоже не стесняются идти вперёд и свой гол за игру имеют. Ждать от них сверхвысокой результативности, на наш взгляд, не стоит, но два-три мяча оформить они в состоянии. Мы бы проверили ставку в матче будет забито 2-3 мяча за коэффициент 1.96.

Прогноз и ставки на матч «Майнц» — «Аугсбург»

Соперники бойко выступают в чемпионате Германии и свой гол за игру в среднем имеют. Ждать высокой результативности, на наш взгляд, не стоит, но два-три гола они наверняка оформят. Статистика личных встреч на нашей стороне: в среднем за игру между соперниками забивается ровно три мяча.



Ставка: в игре будет забито 2-3 мяча за коэффициент 1.96.