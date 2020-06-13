«Реал Мадрид» — «Эйбар». Прогноз: Бензема, Азар и Рамос не позволят «Барселоне» оторваться

Мадридцы пропускают меньше всех в Примере, а «Эйбар» забил на выезде лишь восемь раз.

14 июня «Реал» и «Эйбар» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом мадридцев: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.28. Успех «Эйбара» оценён букмекерами коэффициентом 13.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Реал» — «Эйбар»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 14 июня «Реал Мадрид» — «Эйбар» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.54, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.51. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.85.

Анализ и прогноз матча «Реал Мадрид» — «Эйбар» (14.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Программа 28-го тура испанской Примеры завершится тремя матчами в воскресенье. В Мадриде на стадионе «Альфредо ди Стефано» «Реал» примет «Эйбар». Естественно, соперники находятся на противоположных полюсах турнирной таблицы и решают абсолютно разные задачи.

«Сливочные» традиционно борются за титул с «Барселоной». Получается вновь не лучшим образом. Вроде бы удалось здорово начать 2020 год, выдать солидную победную серию. Но ближе к весне результаты испортились: в четырёх заключительных турах перед перерывом была одержана лишь одна победа.

Она пришлась на домашнее «класико» и получилась полностью справедливой: каталонцы смотрелись заметно хуже, ничего не создали впереди и проиграли со счётом 0:2. Тот успех позволил подопечным Зинедина Зидана вернуться на первое место. Однако ненадолго — спустя неделю они по делу уступили «Бетису» (1:2).

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И вот что получается: за 11 туров до окончания первенства мадридцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от «Барселоны» на два очка. Все остальные находятся далеко и смогут вмешаться в борьбу за титул только при совсем уж фантастичных сценариях.

Справедливости ради, календарь у сине-гранатовых в оставшиеся недели заметно сложнее, так что осечки более чем вероятны. Соответственно, задача максимально проста: стабильно одерживать победы и оказывать на конкурента дополнительное давление. Начать предстоит с «Эйбара».

«Оружейники» в нынешнем сезоне выступают чуть хуже, чем в предыдущем. Тогда они без особых хлопот сохранили прописку в элите, а сейчас приходится всерьёз бороться за выживание. После 27 туров команда занимает 16-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от зоны вылета всего два балла.

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Нужно отметить, что «Эйбар» — один из самых удобных соперников для «Реала». Девять побед, одна ничья и одно поражение в 11 матчах при разнице мячей 29:7. Убойные цифры! Единственная неудача пришлась на короткий отрезок, когда «королевским клубом» руководил Сантьяго Солари.

Понятно, что состав у хозяев гораздо мощнее, а на своём поле (пусть и без зрителей) после долгой паузы они точно не станут валять дурака. Следует учесть, что мадридцы пропускают меньше всех в чемпионате Испании (всего 19 мячей), а в родных стенах в нынешнем розыгрыше ещё не проигрывали.

Ну и последний штрих — хуже «Эйбара» на выезде выступает только «Мальорка». Всего одна победа в 14 поединках, баланс голов — 8:21. На таком фоне прекрасно выглядит П1 всухую за крепкий коэффициент 2.08. Лучшая оборона Примеры сойдётся с командой, которая крайне редко забивает в гостях.

Прогноз и ставки на матч «Реал Мадрид» — «Эйбар»

Разница в классе не вызывает сомнений. «Реал» пропускает меньше всех в чемпионате Испании (19 мячей в 27 турах), а «Эйбар» реже всех забивает на выезде — всего восемь голов в 14 поединках. Не видим смысла мудрить: победа мадридцев всухую идёт у букмекеров за крепкие 2.08.

Ставка: победа «Реала» всухую за 2.08.

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