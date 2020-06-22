«Вальядолид» — «Хетафе». Прогноз: обидчик «Краснодара» отстанет от «Атлетико» и «Севильи»

Синие никогда не обыгрывали «Вальядолид» на его поле.

23 июня «Вальядолид» и «Хетафе» сыграют в матче 31-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 20:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Хетафе» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.64. Успех «Вальядолида» оценён букмекерами коэффициентом 3.48.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Вальядолид» — «Хетафе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 23 июня «Вальядолид» — «Хетафе» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 3.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.40. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.97.

Анализ и прогноз матча Примеры «Вальядолид» — «Хетафе» (23.06.2020)

Чемпионат Испании вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил ровно три месяца: предыдущие матчи состоялись 10 марта, а уже 11 июня случился долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Три полных тура уже позади, участники взяли разгон и вошли в колею. Программа 31-го тура испанской Примеры продолжится во вторник, 23 июня, двумя играми, которые стартуют в 20:30 мск. В Вальядолиде местный одноимённый клуб на стадионе «Хосе Соррилья» примет «Хетафе».

Команды находятся в разных частях турнирной таблицы чемпионата Испании. Синие бьются за место в еврокубках. Долгое время они находились в зоне Лиги чемпионов, а сейчас опустились на пятую строчку. 48 очков в 30 турах, отставание от мадридского «Атлетико» и «Севильи» составляет четыре пункта.

Пока ещё ничего не потеряно, но включаться нужно как можно быстрее. Дело в том, что рестарт сезона выдался провальным: два очка в трёх турах, для претендента на топ-4 результат неудовлетворительный. И ведь уровень соперников казался вполне рабочим, никаких грандов не было и в помине.

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Для начала подопечные Пепе Бордаласа уступили на выезде «Гранаде»: открыли счёт, долго удерживали лидерство, а затем пропустили два мяча за девять минут и спастись не успели (1:2). Затем последовали две домашние ничьи с аутсайдерами, которые бьются за выживание. 0:0 с «Эспаньолом» и 1:1 с «Эйбаром».

И вот ещё одна команда из нижней части турнирной таблицы. «Вальядолид» находится на 15-м месте, имея в активе 33 очка. Положение комфортное, отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов. После рестарта первенства ход набран крепкий: важнейшая победа над «Леганесом» (2:1), ничья с «Сельтой» (0:0) и поражение от «Атлетико» (0:1).

В Мадриде бело-фиолетовые действовали вторым номером и по возможности огрызались. «Матрасники» имели преимущество, исполнили огромное количество стандартных положений и свой гол всё же затолкали. На 81-й минуте отличился Витоло. Такой «Вальядолид» голыми руками явно не возьмёшь, тем более в его логове.

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Дело в том, что «пусела» в 14 домашних поединках уступила лишь трижды, пропуская в среднем меньше гола за игру. И самое главное — «Хетафе» никогда не выигрывал на выезде у ближайшего соперника. Восемь матчей, четыре ничьих и четыре поражения. Похоже, гостей ожидают серьёзные проблемы.

Вот только на 1Х дают скромный коэффициент 1.59, так что придётся выкручиваться. Варианта два — либо докупка тотала (например, 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77), либо победа «Вальядолида» с нулевой форой за 2.32. Но вторая ставка кажется слишком рискованной, «Хетафе» редко проигрывает.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Вальядолид» — «Хетафе»

«Хетафе» ужасно возобновил сезон: уступил средненькой «Гранаде», а затем на своём поле не смог справиться с двумя аутсайдерами. «Вальядолид» в родных стенах хорош, а главное — команда находится в хорошей физической готовности. И никогда не проигрывала синим дома. Возьмём 1Х через общий низ.

Ставка: «Вальядолид» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за 1.77.

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