«Болонья» — «Ювентус». Прогноз: разъярённые Роналду и Дибала отведут душу на середняке

22 июня «Болонья» примет «Ювентус» в матче 27-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:45 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Болонья» — «Ювентус» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.

Анализ и прогноз матча «Болонья» — «Ювентус» (22.06.2020)

Итальянская Серия А возвращается после длительной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Вынужденный перерыв составил более трёх месяцев. До конца сезона участникам осталось провести по 12-13 матчей. Было решено, что все они пройдут без болельщиков на трибунах.

«Манчестер Сити» — «Бёрнли». Прогноз: Агуэро, Выдра и Де Брёйне забудут о таблице АПЛ В последних семи очных встречах «горожане» либо оформляли разгромные победы, либо теряли очки.

«Болонья» на момент возобновления чемпионата Италии находится в середине турнирной таблицы. За 26 туров она набрала 34 очка и расположилась на 10-й строчке. О зоне вылета даже думать не приходится, но и еврокубки тоже далеко. Конечно, отставание от шестого «Наполи» составляет пять пунктов, но конкурентов предостаточно, и выглядят они мощнее.



Красно-синие стараются контролировать мяч и доводить дело до удара. Процент владения мячом нередко переваливает за 50, а удары по воротам — за десяток. Не стесняется команда и играть грубо: на данным момент в своём активе она имеет 85 «горчичников» и три красных карточки. Любопытное сочетание.



«Ювентус» за 26 игр набрал 63 очка и сейчас лидирует в турнирной таблице Серии А. Правда, положение весьма шаткое, поскольку идущий вторым «Лацио» отстаёт лишь на один балл. Замыкающий тройку «Интер» отстал на целых девять пунктов, а потому ему трудно будет навязать борьбу.

«Лечче» — «Милан». Прогноз: Ибрагимович намучается с Шаховым, Лападулой и Сапонарой В 13 домашних играх Серии А «Лечче» забил 19 мячей.

«Старая синьора», в отличие от своего соперника, после паузы уже успела провести два поединка — оба в Кубке Италии. Сперва состоялась нулевая ничья с «Миланом» в ответной игре полуфинала. Но чёрно-белые прошли дальше, поскольку в первой игре на выезде сумели сыграть со счётом 1:1. Гордиться нечем — ещё до середины первого тайма россонери остались в меньшинстве.



В финальной битве за Кубок выпало сражаться с «Наполи». Команды смотрелись плюс-минус сопоставимо, но забить так и не смогли. В итоге пришлось ждать послематчевую серию, в которой удачливее оказались неаполитанцы.



Теперь Криштиану Роналду и компания поедут в гости к «Болонье» уже в рамках чемпионата Италии. И за гостей играют сразу несколько факторов. Они упустили Кубок Италии и наверняка бросят все силы на борьбу за чемпионство, ведь до Лиги чемпионов ещё далеко.

«Фиорентина» — «Брешия». Прогноз: Кутроне и Рибери обставят аутсайдера Серии А «Брешия» за 13 игр на выезде в Серии А забила только девять мячей.

Второе, конечно, то, что «Ювентус» успел провести две встречи и может сделать выводы, в то время как красно-синие могут рассчитывать только на подготовку посредством тренировок. Третья причина — «Болонья» дома играет хуже, чем на выезде. По набранным очкам на своём поле она занимает 12-е место.

Ну а в-четвёртых, это статистика личных встреч. Достаточно сказать только, что в последних 14 поединках с «зебрами» красно-синие набрали всего одно очко. А на таком фоне лобовая победа «Ювентуса» за приемлемый коэффициент 1.75 смотрится великолепно. Можно взять фору по вкусу, но туринцы сейчас не впечатляют.

Прогноз и ставки на матч «Болонья» — «Ювентус»

Обозленный после поражения в финале Кубка «Ювентус» справедливо выйдет фаворитом. За «старую синьору» играет практически всё: они провели две игры после паузы, а их соперник — нет; красно-синие дома играют хуже, чем на выезде. Статистика личных встреч тоже на их стороне: в последних 14 поединках с «зебрами» красно-синие набрали всего одно очко. На таком фоне успех гостей трудно поставить под сомнение.



Ставка: победа «Ювентуса» за коэффициент 1.75.