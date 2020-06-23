«Барселона» — «Атлетик» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 23 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 23 июня.

На что ставить в футболе 23 июня

Во вторник, конечно, матчей не так много, как в выходные, но европейские чемпионаты не останавливаются. В Примере запланированы 3 матча. В 20:30 начнут играть «Леванте» и «Атлетико», а также «Вальядолид» и «Хетафе». В 23:00, пожалуй, главный матч дня – «Барселона», упустившая в прошлом туре первое место в таблице, сыграет против «Атлетика» из Бильбао.

Две игры пройдут в английской Премьер-лиге. В 20:00 начнется встреча «Лестера» и «Брайтона», а в 22:15 Жозе Моуринью и его «Тоттенхэм» стартуют в матче против «Вест Хэма».

Сразу 4 матча состоятся в серии А. Две встречи начнутся в 20:30. «СПАЛ» сыграет против «Кальяри», а «Верона» примет новоиспеченного обладателя Кубка Италии – «Наполи». В 22:45 можно начинать следить за матчами «Дженоа» — «Парма» и «Торино» — «Удинезе».

Чемпионская гонка продолжится в чемпионате Португалии. «Бенфика» примет «Санта Клару», а «Порту» сыграет с «Боавиштой». Кроме того, можно будет поставить на матчи высших дивизионов Австрии, Польши, Швейцарии и Венгрии.

А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 23 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 23 июня

В чемпионате Испании по баскетболу продолжается групповой этап исключительного раунда. «Баскония» сыграет с «Уникахой», «Бильбао» — с «Барселоной», а «Тенерифе» попробует одержать свою первую победу в игре с «Ховентудом». В баскетбольной Бундеслиге определится первый финалист. В 21:30 второй полуфинальный матч начнут «Ульм» и «Людвигсбург». Первая игра завершилась вничью – 71:71. Нас ждет жаркий поединок! В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно! Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.