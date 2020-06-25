«Челси» — «Манчестер Сити» и другие матчи для прогнозов. На что ставить 25 июня

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 25 июня.

На что ставить в футболе 25 июня

Важнейший матч ждет нас в Англии – «Челси» против «Манчестер Сити». Команда Фрэнка Лэмпарда рвется в призовую тройку, а «горожане» просто в порядке – 8:0 по итогам двух матчей после карантина! Начало этой игры – 22:15 мск. Кроме того, «Саутгемптон» примет «Арсенал», а «Бернли» — «Уотфорд».



Два матча пройдет в Примере. «Эйбар» сыграет с «Валенсией», а «Бетис» примет «Эспаньол». В Серии А день отдыха. В Португалии один матч – в 23:00 начнут играть «Брага» и «Витория Гимарайнш».



Кроме того, можно будет поставить на матчи высших Польши, Швейцарии, Латвии и Норвегии. А если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 25 июня

Сезон в профессиональном хоккее завершен. НХЛ еще надеется на его возобновление летом. Ну а пока можно делать ставки только на матчи любительских команд по шорт-хоккею. Формат этих соревнований – 3 периода по 10 минут.

На что ещё ставить 25 июня

В чемпионате Испании по баскетболу завершается групповой этап исключительного раунда. «Баскония» примет «Ховентуд», «Уникаха» сыграет с «Бильбао», а «Барселона» проэкзаменует «Тенерифе».



Возобновилась баскетбольная Суперлига Израиля. В ней сегодня сразу два матча. В 19:15 «Ирони» из Нес-Ционы сыграет с «Хапоэлем» из Беер-Шевы, а в 21:15 тель-авивский «Маккаби» примет «Хапоэль» из Холона.



В Чехии продолжаются волейбольные матчи в региональной лиге. Играют, кстати, на открытом воздухе, но и на эти матчи можно делать ставки.



В Германии, Австрии, Украине и США пройдут матчи теннисных турниров с участием профессиональных теннисистов. Форматы разные, порой не совсем привычные – сет играют до 4 геймов, тай-брейк при счете 3:3. Но делать ставки на этот теннис тоже можно!

Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха!



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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