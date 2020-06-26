«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер закроют чемпионат Германии победой

27 июня «Вольфсбург» примет «Баварию» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.60.

Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария»

Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Бавария» (27.06.2020)

Немецкая Бундеслига вплотную подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести 34-й, заключительный, тур. Все встречи пройдут в субботу и начнутся одновременно (в 16:30 мск). Также добавим, что они пройдут без болельщиков на трибунах.

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«Вольфсбург» на фоне осечек конкурентов достаточно неплохо выступил после рестарта чемпионата Германии. За восемь туров он набрал 13 из 24 возможных очков и сумел забраться на шестое место, которое гарантирует путёвку в Лигу Еврпы. Теперь в сумме у клуба 49 баллов после 33 матчей. Однако у ближайшего преследователя «Хоффенхайма» в копилке столько же, а потому всё решится в заключительном туре.



В прошлой игре «волки» на выезде разгромили «Шальке» (4:1). В целом, соперники смотрелись примерно на одном уровне, однако всё решил один удачный отрезок. Гости в середине второго тайма за 13 минут отгрузили три мяча, фактически лишив хозяев шансов на спасение.



«Бавария» держит планку — она победила во всех восьми матчах после паузы и досрочно стала чемпионом страны. За один тур до конца в своём активе команда имеет 79 очков. Фора от идущей второй «Боруссии Д» составляет ровно 10 пунктов, хотя это уже не имеет никакого значения.

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Впрочем, на носу у мюнхенцев финал Кубка Германии, а потому расслабляться они и не думают. В предыдущем туре баварцы одержали уверенную победу у себя дома над «Фрайбургом» (3:1). Уже на 24-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев. Даже гол Хёлера на 33-й минуте не помог гостям зацепиться за очки.



Теперь «Баварии» предстоит выезд к «Вольфсбургу» и тут, надо сказать, статистика далеко не на стороне «волков». Дело в том, что за последние 11 очных противостояний они набрали всего одно очко. За это время клубу из одноименного города довелось провести пять домашних встреч с баварцами. Во всех случаях гости уходили победителями.

Ключевым фактором также является чудовищная статистика домашних выступлений «Вольфсбурга» в текущем сезоне. По набранным очкам на своём поле он занимает 14-е место, одержав всего четыре победы за 16 матчей. Цифры весьма впечатляющие, при таких раскладах П2 за сносный коэффициент 1.75 смотрится нормально.

Прогноз и ставки на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

«Вольфсбург» борется за Лигу Европы, а потому для спокойствия необходимо набрать очки. Однако сделать это будет проблематично, поскольку в соперниках мощная «Бавария». На стороне гостей сразу несколько факторов: во-первых, за последние 11 очных противостояний «волки» набрали только одно очко; во-вторых, по набранным очкам дома в текущем сезоне «волки» занимают прискорбное 14-е место. На таком фоне П2 смотрится нормально.



Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 1.75.