«Вольфсбург» — «Бавария». Прогноз: Левандовски и Мюллер закроют чемпионат Германии победой

27 июня «Вольфсбург» примет «Баварию» в матче 34-го тура чемпионата Германии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 4.60.
Букмекерские коэффициенты на матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария»
Букмекеры уверены, что матч Бундеслиги «Вольфсбург» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.
Анализ и прогноз матча «Вольфсбург» — «Бавария» (27.06.2020)
Немецкая Бундеслига вплотную подошла к своему логическому завершению. Участникам осталось провести 34-й, заключительный, тур. Все встречи пройдут в субботу и начнутся одновременно (в 16:30 мск). Также добавим, что они пройдут без болельщиков на трибунах.
«Вольфсбург» на фоне осечек конкурентов достаточно неплохо выступил после рестарта чемпионата Германии. За восемь туров он набрал 13 из 24 возможных очков и сумел забраться на шестое место, которое гарантирует путёвку в Лигу Еврпы. Теперь в сумме у клуба 49 баллов после 33 матчей. Однако у ближайшего преследователя «Хоффенхайма» в копилке столько же, а потому всё решится в заключительном туре.
В прошлой игре «волки» на выезде разгромили «Шальке» (4:1). В целом, соперники смотрелись примерно на одном уровне, однако всё решил один удачный отрезок. Гости в середине второго тайма за 13 минут отгрузили три мяча, фактически лишив хозяев шансов на спасение.
«Бавария» держит планку — она победила во всех восьми матчах после паузы и досрочно стала чемпионом страны. За один тур до конца в своём активе команда имеет 79 очков. Фора от идущей второй «Боруссии Д» составляет ровно 10 пунктов, хотя это уже не имеет никакого значения.
Впрочем, на носу у мюнхенцев финал Кубка Германии, а потому расслабляться они и не думают. В предыдущем туре баварцы одержали уверенную победу у себя дома над «Фрайбургом» (3:1). Уже на 24-й минуте счёт стал 2:0 в пользу хозяев. Даже гол Хёлера на 33-й минуте не помог гостям зацепиться за очки.
Теперь «Баварии» предстоит выезд к «Вольфсбургу» и тут, надо сказать, статистика далеко не на стороне «волков». Дело в том, что за последние 11 очных противостояний они набрали всего одно очко. За это время клубу из одноименного города довелось провести пять домашних встреч с баварцами. Во всех случаях гости уходили победителями.
Ключевым фактором также является чудовищная статистика домашних выступлений «Вольфсбурга» в текущем сезоне. По набранным очкам на своём поле он занимает 14-е место, одержав всего четыре победы за 16 матчей. Цифры весьма впечатляющие, при таких раскладах П2 за сносный коэффициент 1.75 смотрится нормально.
Прогноз и ставки на матч «Вольфсбург» — «Бавария»
«Вольфсбург» борется за Лигу Европы, а потому для спокойствия необходимо набрать очки. Однако сделать это будет проблематично, поскольку в соперниках мощная «Бавария». На стороне гостей сразу несколько факторов: во-первых, за последние 11 очных противостояний «волки» набрали только одно очко; во-вторых, по набранным очкам дома в текущем сезоне «волки» занимают прискорбное 14-е место. На таком фоне П2 смотрится нормально.
Ставка: победа «Баварии» за коэффициент 1.75.
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