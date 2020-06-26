«Астон Вилла» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Адама Траоре и Хименес не отстанут от «МЮ»

27 июня «Астон Вилла» примет «Вулверхэмптон» в матче 32-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 14:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах 1.86. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.15.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон» (27.06.2020)

Английская Премьер-лига благополучно вернулась в мировой футбол. Участники уже провели по два-три матча, осталось провести ещё семь. Плотность календаря весьма высока: 25 июня завершился 31-й тур, а уже 27 июня стартует 32-й. Откроет программу пара «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон».

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«Астон Вилла» после рестарта чемпионата Англии выходила на поле трижды, поскольку пришлось играть матч перенесенного 28-го тура с «Шеффилд Юнайтед» (0:0). После этого случилось домашнее поражение от «Челси» (1:2), а в прошлой игре команда в гостях вырвала ничью у «Ньюкасл Юнайтед» (1:1). Хозяева открыли счёт в середине второго тайма, но гости сумели сравнять его в концовке после углового.



Впрочем, пока что дела у «львов» обстоят весьма плачевно. Они по-прежнему находятся в зоне вылета, занимая 19-ю строчку. Однако благодаря осечкам конкурентов отставание даже от 16-го места теперь составляет всего один балл, а потому шансы спастись остаются хорошие.



«Вулверхэмптон» провёл два матча и сумел набрать все шесть возможных очков. Сперва на выезде был повержен «Вест Хэм Юнайтед» (2:0), а затем у себя дома клуб разобрался с «Борнмутом» (1:0). Тут не лишним будет сказать, что «вишни» за весь матч так и не создали ни одного опасного момента.

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Благодаря резвому старту, «волки» ворвались на шестую строчку. После 31 тура в своём активе они имеют 49 очков. Клуб сохраняет приличные шансы выйти в еврокубки, поскольку у «Манчестер Юнайтед», занявшего пятую позицию, баллов столько же.



Теперь «Вулверхэмптону» предстоит выезд к «Астон Вилле». Букмекеры справедливо считают гостей фаворитами. Ключевыми тут являются сразу несколько фактов. Во-первых, «Вилла» на свое поле играет весьма неубедительно. По набранным очкам в домашних матчах она занимает 16-е место. При этом за 15 игр команда умудрилась пропустить 26 голов и проиграть семь раз.



Вторая причина — выдающаяся игра «волков» на выезде. По набранным очкам в гостях они входят в топ-5 АПЛ, а это кому попало не удаётся. В 15 случаях они потерпели лишь три поражения, оформив за это время 22 мяча.

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К слову, в предыдущих четырёх гостевых поединках в английской Премьер-лиге «Вулверхэмптон» добыл 10 из 12 возможных очков. Забил клуб при этом целых восемь мячей. А на таком фоне П2 за коэффициент 1.86 смотрится весьма неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Астон Вилла» — «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» справедливо идёт фаворитом в линии букмекеров. Во-первых, «Астон Вилла» весьма нестабильно выступает на своём поле. Во-вторых, «волки», напротив, по набранным очкам на выезде входят в топ-5 АПЛ. К слову, в предыдущих четырёх гостевых встречах они набрали 10 из 12 возможных очков, отгрузив соперникам восемь мячей. На наш взгляд, гости сумеют добыть три очка в предстоящем поединке.



Ставка: победа «Вулверхэмптона» за коэффициент 1.86.