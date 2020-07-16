«Слуцк» — «Ислочь». Прогноз: Цвейба и Янсане не воспользуются жутким состоянием соперника

17 июля в матче 18-го тура чемпионата Беларуси «Слуцк» сыграет с «Ислочью». Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Ислочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Слуцка» оценён букмекерами коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Ислочь»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Беларуси 17 июля «Слуцк» — «Ислочь» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.05, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.85. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.45.

Анализ и прогноз матча «Слуцк» — «Ислочь» (17.07.2020)

Чемпионат Германии уже подошёл к концу, испанская Примера и английская Премьер-лига вышли на финишную прямую, предпоследний тур проходит в РПЛ. Да и в Италии конец уже близок. Европейский футбол раскрылся во всём великолепии, оттеснив чемпионат Беларуси на периферию.

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И всё же здесь кипят нешуточные страсти. Турнир уже преодолел экватор, а таблица потихоньку устаканилась. Программа 18-го тура Высшей лиги Беларуси стартует в пятницу, 17 июля, двумя матчами. Наиболее ранний из них начнётся в 18:00 мск в Слуцке, где местный одноимённый клуб сразится с «Ислочью».

Бело-синие очень бойко стартовали, вплоть до середины мая находясь наверху турнирной таблицы. А дальше как отрезало: ни одной победы с тех пор одержать так и не удалось. Ещё 30 июня Виталий Павлов покинул пост главного тренера, однако ничего не изменилось. Импульс футболисты не получили.

В девяти предыдущих турах набрано всего два очка, а к поединку с «Ислочью» команда подходит с серией из четырёх поражений. На старте сезона «Слуцк» много забивал и показывал яркий футбол, однако в девяти последних встречах не смог отличиться больше одного раза. Естественно, на таком фоне ситуация быстро ухудшилась.

«Кристал Пэлас» — «МЮ». Прогноз: Сульшер, Рашфорд и Погба войдут в зону Лиги чемпионов За пять предыдущих туров манкунианцы отгрузили соперникам 16 мячей.

Сейчас бело-синие располагаются на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси, имея в активе 18 очков при игре в запасе. Отрыв от зоны вылета составляет всего четыре пункта, а от зоны стыков — и вовсе три. При этом находящийся на 14-й позиции «Минск» провёл на матч меньше. Такими темпами уйти от борьбы за выживание не удастся.

«Ислочь» тем временем пережила непростой отрезок в мае, когда было очень много кадровых потерь. Впрочем, стабильности по-прежнему не хватает: вслед за отрезком из четырёх игр без поражений последовали две неудачи. 0:1 от «Немана» в гостях — это нормально, гродненцы идут третьими и вовсю борются за еврокубки.

А вот 1:3 от переживших кардинальную смену состава «Смолевичей» в минувшем туре несколько напрягают. Впрочем, «волки» закрепились в середине турнирной таблицы чемпионата Беларуси и, скорее всего, примерно там же и останутся: 23 очка, девятое место. Даже до идущего четвёртым «Энергетика» не хватает шести пунктов.

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Оба коллектива находятся не в лучшем состоянии. «Ислочь» вроде бы смотрится повеселее, но слишком уж плохо играет на выезде. Шесть поражений в восьми матчах сезона при кошмарной разнице голов 5:13. На таком фоне ставить на гостей сложно. Мы бы выбирали между двумя ставками.

Вариант посмелее — лобовая ничья за прекрасный коэффициент 3.45. Соперники сопоставимы по общему уровню: «волки» чуть сильнее, зато на стороне бело-синих родное поле. Плюс статистика очных встреч абсолютно равна — по четыре победы в девяти поединках, а также один мирный исход.

И второй вариант, попроще — ИТМ 1.5 гола «Ислочи» за 1.68. Дело в том, что на чужом поле подопечные Виталия Жуковского преодолели эту планку лишь в одном из восьми случаев. Так что при желании можно даже рассмотреть ИТМ 1 гола гостей за 2.62.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси 17 июля «Слуцк» — «Ислочь»

Обе команды находятся в непростом состоянии: хозяева набрали всего два очка в девяти предыдущих турах, а гости после удачного отрезка потерпели два поражения подряд. «Волки» смотрятся посильнее, но на чужом поле у них категорически не ладится — шесть неудач в восьми матчах, разница голов 5:13. Возьмём ИТМ 1.5 гола «Ислочи» за 1.68. Ставка доезжала в семи случаях из восьми.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Ислочи» за 1.68.

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