«Саутгемптон» — «Брайтон». Прогноз: берём коэффициент 3.45 в матче чемпионата Англии

«Святым» уже ничего не надо, а «чайки» должны обезопасить себя от вылета.

16 июля «Саутгемптон» примет «Брайтон» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 22:15 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.31. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.58. Поставить на ничью предлагают за 3.45.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Брайтон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.88. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон энд Хоув Альбион» (16.07.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, и сразу включился на полные обороты. Пауз практически нет, играть приходится без перерывов, нагрузка на футболистов мощнейшая. До завершения сезона осталось совсем немного — всего три тура.

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На четверг, 16 июля, запланированы четыре игры, две из которых стартуют в 22:15 мск. В Саутгемптоне местный одноимённый клуб на стадионе «Сент-Мэри» сразится с «Брайтон энд Хоув Альбион». Формально обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, хотя считать их прямыми конкурентами нельзя.

«Саутгемптону» уже ничего не нужно. Позади отличный сезон, по итогам которого уверенно удалось сохранить прописку в элитном дивизионе и выдать достаточное количество ярких матчей. Сейчас у команды 45 очков и 12-е место в турнирной таблице, оставшиеся три тура превратились в формальность.

Отставание от зоны еврокубков составляет 11 пунктов, то есть даже теоретические шансы заскочить в Лигу Европы потеряны. В то же время отрыв от зоны вылета ещё больше — целых 14 баллов. Следовательно «святые» практически наверняка финишируют в районе 11-14-й позиции. Более чем достойно.

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«Брайтон» тоже чувствует себя довольно комфортно, но всё же минимальная вероятность вылета сохраняется. 36 очков в 35 турах, 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Норвич Сити» уже точно отправится в Чемпионшип, а вот «Астон Вилла» и «Борнмут» сохраняют призрачную надежду спастись.

Может показаться, что хозяева находятся в куда более солидной форме. Действительно, они не проигрывают на протяжении четырёх туров, за которые успели скопить восемь очков. А в понедельник вообще спаслись на «Олд Траффорд», вырвав ничью с «Манчестер Юнайтед» на 96-й минуте (2:2).

У «Брайтона» вроде бы дела складываются хуже — три поражения в четырёх матчах, единственная победа одержана над несчастным «Норвичем» (1:0), причём без большого запаса. Однако тут нужно учитывать уровень оппозиции, ведь «чайки» уступили «МЮ» (0:3), «Ливерпулю» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:5).

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А до неудачного отрезка были пять очков в трёх матчах с «Вулверхэмптоном», «Арсеналом» и «Лестером», за 270 минут команда пропустила лишь однажды. С середняками и аутсайдерами она довольно часто цепляется за результат. А главное — в пяти выездных поединках АПЛ не уступила ни разу.

«Саутгемптон» по игре на своём поле занимает предпоследнее место в чемпионате Англии — жалкие 17 очков при жуткой разнице голов 17:33. Кроме того, тренерский штаб «Брайтона» накануне поберёг нескольких исполнителей основы, что вполне логично: со «святыми» шансы зацепиться гораздо выше.

Статистика очных встреч тоже намекает. Соперники пересекались на «Сент-Мэри» дважды, оба раза дело завершилось дележом очков — 2:2 и 1:1. Можно рискнуть и проверить лобовую ничью за 3.45. Этот результат устроит обе стороны: хозяевам уже нет особой разницы (тем более без зрителей), а гостям очко поможет обойтись без лишних нервов в концовке сезона.

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На «обе забьют» букмекеры дают крепкий коэффициент 1.82, который тоже смотрится вполне неплохо. «Святые» могут играть в своё удовольствие, что способствует открытому футболу. Вариант посмелее — Х2 + обе забьют за 2.79.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Саутгемптон» — «Брайтон» 16 июля 2020 года

«Саутгемптон» просто доигрывает сезон: зона еврокубков далеко, но и вылет не грозит. А вот «Брайтону» нужно побыстрее сохранить прописку в элите. В пяти предыдущих гостевых поединках «чайки» не уступили, а «святые» находятся на 19-м месте в АПЛ по результатам на своём поле. Обе предыдущие встречи на «Сент-Мэри» завершились вничью. Пожалуй, гости имеют все шансы зацепиться.

Ставка №1: ничья за 3.45.

Ставка №2: обе забьют за 1.82.

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