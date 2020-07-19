«Наполи» — «Удинезе». Прогноз: аутсайдер Серии А заставит Мертенса и Гаттузо страдать

19 июля «Наполи» примет «Удинезе» в матче 34-го тура чемпионата Италии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.55. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 7.20.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе»

Букмекеры считают, что матч Серии А «Наполи» — «Удинезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70.

Анализ и прогноз матча Серии А «Наполи» — «Удинезе» (19.07.2020)

Итальянский футбол успешно вернулся. Сначала был доигран Кубок страны, а затем клубы приступили к Серии А. Плотность календаря запредельно высока: 16 июля завершился 33-й тур, а уже через день стартовал 34-й. Продолжить программу предстоит 19 июля шестью матчами, один из них — «Наполи» — «Удинезе».

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«Наполи» в прошлом туре на выезде встречался с «Болоньей» и сыграл с ней вничью (1:1). Команда из Неаполя открыла счёт уже на седьмой минуте и сохраняла преимущество вплоть до концовки встречи, пока на 80-й минуте хозяева отыгрались. В целом, соперники смотрелись сопоставимо, а ничейный исход получился вполне закономерным.



Эта ничья лишила неаполитанцев даже теоретических шансов на участие в Лиге чемпионов. Сейчас они располагаются на шестой строчке, имея в своём активе 53 очка. А дистанция до топ-4 чемпионата Италии за пять туров до конца сезона составляет более 15 баллов.



Впрочем, подопечные Дженнаро Гаттузо уже гарантированно примут участие в Лиге Европы. Ещё до возобновления Серии А они одержали победу в Кубке Италии. А потому оставшиеся матчи представляют для команды не много смысла с точки зрения турнирной борьбы.

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«Удинезе» в прошлой игре тоже скатал ничью. И тут надо бы сказать, что в соперниках был грозный «Лацио», который до недавних пор считался основным конкурентом «Ювентуса» в борьбе за чемпионство. Клуб из Удине принимал римлян на своём поле, где смотрелся не хуже фаворита и по делу отобрал у него очки.



В турнирной таблице чемпионата Италии «маленькие зебры» занимают за собой 16-ю строчку и бьются за выживание. Пока что получается вполне успешно. Отрыв от зоны вылета составляет семь пунктов, а до 12-й строчки не хватает только четырёх.



Продолжит свою борьбу скромный клуб в гостях у «Наполи». И тут надо сказать, что после паузы выезды получаются у него вполне неплохими. За три игры в гостях, которые чёрно-белые успели провести, они набрали шесть из девяти возможных очков.

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Поражение пришлось на первую за длительный перерыв встречу с «Торино» (0:1), который у себя дома огрызается регулярно. И даже при этом гости смотрелись предпочтительнее, просто не повезло в завершении. Зато потом удалось по делу оставить ни с чем крепкую «Рому» (2:0) и аутсайдера СПАЛ (3:0).

Стоит также обратить внимание на статистику домашних игр неаполитанцев. Любопытно тут то, что они на своём поле в Серии А пропускают уже десять матчей кряду. А при таких раскладах гол «Удинезе» за коэффициент 1.70 выглядит приемлемо.



Можно также проверить классическую ставку обе забьют. Такой вариант представлен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.92. Цифры на нашей стороне: в пяти из шести последних матчей с участием «Наполи» в итальянской Серии А голы забивались в обе стороны. Доверимся статистике.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Наполи» — «Удинезе»

Понятно, что «Наполи» выйдет фаворитом на предстоящий поединок. Однако сохранить ворота в неприкосновенности команде Гаттузо будет затруднительно. У «Удинезе» после паузы с выездами нет былых проблем, да и статистика домашних матчей неаполитанцев тоже на их стороне. Так что ждём от андердога сюрпризов.



Ставка: «Удинезе» забьёт за коэффициент 1.70.