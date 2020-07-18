«Тоттенхэм» — «Лестер». Прогноз: Варди снова найдёт ответ для Кейна, Льориса и Моуринью

19 июля «Тоттенхэм Хотспур» примет «Лестер Сити» в матче 37-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.25.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Лестер Сити»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.97, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 37-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер» (19.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к своей развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й тур. На воскресенье запланированы два матча, центральным из них, разумеется, станет битва «Тоттенхэм Хотспур» с «Лестер Сити».

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«Тоттенхэм» в прошлом туре наконец-то победил на выезде, в АПЛ такого не случалось аж с середины февраля. Удалось разобраться с «Ньюкаслом», который на своём поле не так плох (3:1). И тут стоит сказать, что «сороки» смотрелись даже получше, но, в отличие от гостей, не сумели реализовать созданные моменты.



Эта победа стала для «шпор» четвертой за семь туров после паузы. Также случились две ничьи с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Борнмутом» (0:0) и лишь одно поражение от «Шеффилда» (1:3). Добротная серия позволяет подопечным Жозе Моуринью вовсю претендовать на еврокубки. На данный момент у них 55 очков и седьмая позиция в турнирной таблице. Отставание от шестого места, железно выводящего в Лигу Европы, составляет лишь один пункт.



«Лестер Сити» после паузы выступает крайне нестабильно, разочаровывая болельщиков. В прошлом туре он одержал лишь вторую за семь матчей победу. Для команды, претендующей на Лигу чемпионов, такой результат, откровенно говоря, слабоват.

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Хотя отдать должное Джейми Варди и компании стоит. Они встречались на своем поле с крепким «Шеффилдом», который набрал приличный ход и тоже рассчитывает на попадание в еврокубки. И забили два безответных мяча. Преимущество хозяев было весьма ощутимым, а триумф вполне заслуженным.



Однако положение «лис» в турнирной таблице чемпионата Англии серьёзно пошатнулось, они спустились на четвёртую строчку. Шансы попасть в Лигу чемпионов за два тура до конца сезона сохраняются неплохие, но для этого нужно побеждать. Слишком уж опасны конкуренты.



На данный момент у синих 62 балла. Отставание от замыкающего тройку лидеров «Челси» Фрэнка Лэмпарда составляет один пункт, но вот главный преследователь «Манчестер Юнайтед», который сейчас крайне хорош, тоже имеет в своём активе 62 очка. При этом команде из Лестера в 38-м, заключительном, туре предстоит сразиться с манкунианцами.

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Ну а сейчас «Лестер Сити» ожидает непростой выезд к «Тоттенхэму». Лондонцы очень мощно выступают на своём поле, даже после паузы. К слову, за четыре домашних поединка они сумели набрать 10 из 12 возможных очков, оформив при этом девять голов.



Впрочем, хотя «лисы» и выглядят бледно в последнее время, свой гол за игру они имеют. Также победа над крепким «Шеффилдом» в прошлом матче должна придать уверенности. На наш взгляд, лучший на данный момент бомбардир АПЛ Джейми Варди сумеет найти ответ команде Жозе Моуринью.



Лезть в исход опасно, противники стоят друг друга. Игра наверняка пойдёт на три результата. Мы бы проверили ставку обе забьют за коэффициент 1.71. Статистика личных встреч на нашей стороне. В 11 из 14 поединков между соперниками с 2014 года такой вариант непременно заходил.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Лестер Сити» 19 июля 2020 года

После паузы «Тоттенхэм» выглядит вполне неплохо, особенно у себя дома. За четыре домашние игры «шпоры» набрали 10 из 12 возможных очков и оформили девять голов. Впрочем, на наш взгляд, «Лестер Сити» сумеет дать бой. На кону Лига чемпионов, да и после паузы в среднем свой гол за игру Джейми Варди и компания имеют. Также уверенности должна придать и победа в прошлой игре. Так что ждём голов в обе стороны. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.71.