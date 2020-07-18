«Леганес» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Азар сделают подарок с королевского плеча

Мадридцы выиграли титул, а «Леганес» сохранит шансы на выживание только в случае победы.

19 июля «Леганес» и «Реал» сыграют в матче 38-го тура чемпионата Испании. Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.39. Успех «Леганеса» оценён букмекерами коэффициентом 2.93.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Леганес» — «Реал»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании 19 июля «Леганес» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.85, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.06. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.90.

Анализ и прогноз матча Примеры «Леганес» — «Реал Мадрид» (19.07.2020)

Чемпионат Испании сохранил ураганный темп и вышел на финишную прямую. Десять туров уже позади, остался последний. Пришло время собирать камни: на большинство ключевых вопросов уже получены ответы, интриг практически не осталось. Программа 38-го тура испанской Примеры упакована в один день.

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В воскресенье, 19 июля, состоятся все десять матчей. По традиции два заключительных тура играются в один и тот же день, чтобы никто не знал результатов прямых конкурентов к моменту выхода на поле и не получил дополнительного преимущества. Сразу семь игр стартуют в 22:00 мск.

В Леганесе местный одноимённый клуб на стадионе «Мунисипаль де Бутарке» сразится с «Реалом». В обычной ситуации букмекеры никогда не выставили бы коэффициент 2.39 на лобовую победу мадридцев, так что желание проверить успех фаворита вполне логично. Но здесь нужно учитывать контекст.

«Королевский клуб» накануне наконец-то стал чемпионом Испании. Всё к этому шло — «Барселона» находится в плачевном состоянии, даже Лионель Месси в открытую говорит о существовании проблем в клубе. В четверг на своём поле подопечные Зинедина Зидане без особых проблем одолели «Вильярреал» (2:1).

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10 побед в 10 матчах после возобновления первенства — результат потрясающий. «Сливочные» не пускали пыль в глаза, не гнались за крупным счётом и не тратили силы попусту. Они прагматично и уверенно делали ровно столько, сколько требовалось для победы. И закономерно взяли титул.

Отрыв от сине-гранатовых составляет семь очков, а заключительный тур превратился в формальность. Понятно, что команда праздновала долгожданный триумф, а после таких эмоций часто наступает опустошение. На таком фоне выезд к аутсайдеру — всё равно что добровольно-принудительный субботник.

Оставшийся тур может иметь значение разве что для Карима Бензема. Француз имеет шанс стать лучшим бомбардиром чемпионата Испании — сейчас он занимает второе место, отставая от Лионеля Месси на два мяча. Партнёры наверняка постараются помочь ему пополнить лицевой баланс, однако сам Бензема никогда не отличался эгоистичностью. Вряд ли он станет гоняться за голами в ущерб здравому смыслу, хотя точный удар Карима за 1.80 смотрится интересно.

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Ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» довольно близок, лишние травмы и повреждения никому не нужны. Скорее всего, тренерский штаб гостей выставит экспериментальный состав и даст шанс паре-тройке молодых футболистов. То есть шансы у хозяев будут.

«Леганес» уже две недели ходит по краю пропасти. Лишившись права на ошибку, аутсайдер внезапно начал рвать и метать — 10 очков в четырёх турах и ни одного пропущенного мяча. 1:0 с «Эспаньолом», 0:0 с «Эйбаром», 1:0 с «Валенсией» и 2:0 с «Атлетиком» из Бильбао. На самом деле он и прежде показывал достойный футбол, но из-за нехватки исполнительского мастерства слишком часто проигрывал в один мяч.

Теперь шансы спастись стали осязаемыми. 35 очков в 37 турах, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «Сельты» составляет всего один балл. Правда, хозяев устроит только победа, поскольку по личным встречам клуб из Виго имеет преимущество. Кроме того, «кельты» сразятся с худшим клубом Ла Лиги «Эспаньолом».

«Бешикташ» — «Фенербахче». Прогноз: Джанер, Вида и Ленс сделают стамбульское дерби жарким В шести предыдущих очных встречах непременно забивали обе команды.

На заказ одолеть новоиспечённого чемпионата Испании (пусть даже на своём поле) — настоящий вызов. Ждём, что «Леганес» будет вгрызаться в каждый мяч. Однако на 1Х дают скучный коэффициент 1.64, а проверять победу хозяев слишком рискованно. Нам нравится гол «Леганеса» в первом тайме за 2.06.

Мадридцы после празднования титула наверняка будут долго раскачиваться. Аутсайдеру очки сейчас гораздо нужнее. К тому же в двух предыдущих матчах на своём поле «Леганес» не проиграл «сливочным» — 1:1 и 1:0.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Леганес» — «Реал» 19 июля 2020

Выезд к аутсайдеру после выигранного чемпионства — удовольствие ниже среднего. «Реал» с большой долей вероятности выставит полуторный состав и будет играть без особого удовольствия. Впереди Лига чемпионов, дело сделано, а травмы никому не нужны. «Леганес» же набрал 10 очков в четырёх турах и сохранит шансы на спасение только в случае победы. Разность мотиваций должна помочь хозяевам зацепиться.

Ставка: «Леганес» забьёт в первом тайме за 2.06.