«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками

20 июля «Шеффилд Юнайтед» примет «Эвертон» в матче 37-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.80. Поставить на ничью предлагают за 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Шеффилд» — «Эвертон»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Шеффилд» — «Эвертон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон» (20.07.2020)

Чемпионат Англии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса, и включился на полные обороты. Пауз практически нет, играть приходится без перерывов, нагрузка на футболистов мощнейшая. До завершения сезона осталось совсем немного — всего два тура.

«Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз: Рашфорд, Погба и Виллиан устроят шоу на «Уэмбли» За семь туров АПЛ после паузы соперники на двоих забили 32 мяча.

Программа 37-го тура продолжится в понедельник, 20 июля, тремя матчами. Два из них стартуют в 20:00 мск. В Шеффилде местный «Шеффилд Юнайтед» на стадионе «Брэммел Лэйн» будет выяснять отношения с «Эвертоном». Формально соперники находятся в середине турнирной таблицы, но считать их конкурентами нельзя.

«Эвертон» расположился на 11-м месте в английской Премьер-лиге, однако потерял даже теоретические шансы подняться выше. Замыкающий топ-10 «Арсенал» находится в семи очках. Прописка в элитном дивизионе, естественно, давно гарантирована, так что остаток сезона превращается в формальность.

Финиш в районе 11-14 позиций неизбежен, а нехватка мотивации сказывается на результатах. Безвыигрышная серия достигла четырёх поединков, в которых удалось набрать всего два очка. Правда, уровень соперников был неплохим — ничьи с «Саутгемптоном» и «Астон Виллой» (1:1), а также поражения от бьющихся за еврокубки «Тоттенхэма» (0:1) и «Вулверхэмптона» (0:3).

«Рома» — «Интер». Прогноз: Джеко, Мхитарян, Санчес, Эриксен и Янг вспомнят зарубы в АПЛ В семи из девяти предыдущих очных поединков в Риме заходила ставка «обе забьют».

Тут нужно сказать ещё и о кадровых потерях, поскольку «ириски» не досчитались довольно важных футболистов в каждой из линий. В защите нельзя рассчитывать на Холгейта и Мину, в центре поля — на Делфа, в атаке — на Тосуна. Понятно, что против сыгранного и мотивированного «Шеффилда» с такими дырами будет непросто.

«Клинки» в полнейшем порядке. Они бьются за попадание в еврокубки: 54 очка в 36 турах и восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии. До «Тоттенхэма» не хватает всего одного пункта, до «Вулверхэмптона» — двух. В пяти предыдущих встречах набрано 10 баллов, а на своём поле «Шеффилд» не проигрывал аж с 21 января (0:1 от «Ман Сити»).

Ситуация могла бы быть ещё лучше, если бы не поражение от «Лестер Сити» (0:2) в минувшем туре. Там «лисы» действительно выглядели гораздо лучше, а вот новичок АПЛ выдал один из самых бледных матчей за весь сезон. И по делу уступил. Однако шансы остаются, благо что календарь вполне рабочий.

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Остались два соперника, каждый из которых не имеет ни малейшей турнирной мотивации — «Эвертон» и «Саутгемптон». У «клинков» в шести предыдущих домашних играх 16 очков из 18 возможных, а «ириски» весь сезон ужасно выступают на выезде. Всего четыре победы при трёх мирных исходах и 11 поражениях. 15 очков (16-е место в АПЛ по данному показателю) и жуткий баланс голов — 19:35.

Плюс разность мотиваций. Понятно, что ставить на гостей на таком фоне тяжело. «Шеффилд Юнайтед» по умолчанию много не забивает, ограничиваясь одним-двумя мячами. И всё же с учётом отличной обороны этого, как правило, хватает. Лобовая победа хозяев за 2.23 смотрится нормально.

Альтернативные варианты — 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за 1.66 и ИТМ 1 гола «Эвертона» за 1.64. «Ириски» в четырёх предыдущих турах забили всего два гола, а реже «клинков» (14) в родных стенах пропускают только «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» (по 13). Можно даже изучить 1Х + ТМ 2.5 гола за 2.09.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Шеффилд» — «Эвертон» 20 июля 2020 года

«Эвертон» лишился турнирной мотивации, набрал всего два очка в четырёх предыдущих турах и лишился важных игроков во всех линиях. «Шеффилд» в полном порядке, в шести последних домашних матчах «клинки» собрали 16 очков из 18 возможных, а меньше них на своём поле пропускают только «Ливерпуль» и «Ман Сити». 1Х через общий низ выглядит недурно.

Ставка: «Шеффилд Юнайтед» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.09.

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