«Порту» — «Морейренсе». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес не захотят сбавлять обороты

20 июля «Порту» и «Морейренсе» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Морейренсе» оценён букмекерами коэффициентом 8.70.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Морейренсе»
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 20 июля «Порту» — «Морейренсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40.
Анализ и прогноз матча «Порту» — «Морейренсе» (20.07.2020)
Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.
Восемь полных туров уже позади, сезон выходит на финишную прямую, интриг практически не осталось. На понедельник, 20 июля, запланированы сразу три матча 33-го тура. Самый поздний из них стартует в 23:15 мск в Порту, где местный одноимённый клуб на стадионе «Драгау» сразится с «Морейренсе».
Разница в уровне соперников не вызывает сомнения, но закавыка заключается в другом. Дело в том, что обе стороны уже не имеют никакой турнирной мотивации на оставшуюся часть сезона и могут играть в своё удовольствие. Разумеется, это существенно затрудняет какие-либо прогнозы.
«Порту» досрочно стал чемпионом Португалии. Причём сделал это красиво, обыграв в родных стенах «Спортинг» в минувшем туре со счётом 2:0. Игра получилась вязкой и довольно близкой, однако в середине второго тайма Перейра Данилу вывел хозяев вперёд. Второй мяч они забили в компенсированное время, когда «львам» уже нечего было терять.
В семи предыдущих турах Примейры подопечные Сержиу Консейрау набрали 19 очков из 21 возможного. Особенно мощно выглядит общий счёт — 16:1. Команда натурально прошлась по всем катком, унести ноги сумел только худший клуб турнира «Авеш» (0:0). Впрочем, там просто не хватило реализации: 24-5 по ударам, 8-0 по попаданиям в створ, 79-21 по проценту владения, 12-1 по угловым.
«Морейренсе» — крепкий середняк чемпионата Португалии. 43 очка в 32 турах, восьмое место в турнирной таблице. Выше седьмой строчки уже не подняться, но и из топ-10 выпасть практически невозможно. Зелёно-белые не проигрывают на протяжении шести туров — две победы и четыре ничьи.
Но самое интересное заключается в другом. 10 предыдущих поединков с участием команды непременно оказывались низовыми — как с аутсайдерами, так и с грандами вроде «Бенфики» и «Спортинга». Больше одного мяча «Морейренсе» после карантина ещё не забивал. От этого и оттолкнёмся.
Уровень исполнителей несопоставим. К тому же «Порту» вряд ли станет откровенно валять дурака на своём поле. Разгрома не ждём, но дежурную победу на классе — вполне. П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73 смотрится нормально. Вариант посмелее — гости не забьют за 2.01.
Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Морейренсе»
Обе команды лишены всякой турнирной мотивации: хозяева гарантировали чемпионство, гости финишируют в серединке. «Порту» набрал отличный ход — 16 очков из 18 возможных при общей разнице голов 16:1. Но у «Морейренсе» хорошая оборона, десять предыдущих игр с участием этого клуба оказались низовыми. Возьмём П1 через общий низ.
Ставка: победа «Порту» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.
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