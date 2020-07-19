«Порту» — «Морейренсе». Прогноз: Зе Луиш, Пепе и Теллес не захотят сбавлять обороты

20 июля «Порту» и «Морейренсе» сыграют в матче 33-го тура чемпионата Португалии. Начало встречи — в 23:15 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Порту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех «Морейренсе» оценён букмекерами коэффициентом 8.70.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Португалии «Порту» — «Морейренсе»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Португалии 20 июля «Порту» — «Морейренсе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.28. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 5.40.

Анализ и прогноз матча «Порту» — «Морейренсе» (20.07.2020)

Чемпионат Португалии вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил около трёх месяцев: предыдущие матчи состоялись 8 марта, а в самом начале июня отгулял 25-й тур. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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Восемь полных туров уже позади, сезон выходит на финишную прямую, интриг практически не осталось. На понедельник, 20 июля, запланированы сразу три матча 33-го тура. Самый поздний из них стартует в 23:15 мск в Порту, где местный одноимённый клуб на стадионе «Драгау» сразится с «Морейренсе».

Разница в уровне соперников не вызывает сомнения, но закавыка заключается в другом. Дело в том, что обе стороны уже не имеют никакой турнирной мотивации на оставшуюся часть сезона и могут играть в своё удовольствие. Разумеется, это существенно затрудняет какие-либо прогнозы.

«Порту» досрочно стал чемпионом Португалии. Причём сделал это красиво, обыграв в родных стенах «Спортинг» в минувшем туре со счётом 2:0. Игра получилась вязкой и довольно близкой, однако в середине второго тайма Перейра Данилу вывел хозяев вперёд. Второй мяч они забили в компенсированное время, когда «львам» уже нечего было терять.

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.

В семи предыдущих турах Примейры подопечные Сержиу Консейрау набрали 19 очков из 21 возможного. Особенно мощно выглядит общий счёт — 16:1. Команда натурально прошлась по всем катком, унести ноги сумел только худший клуб турнира «Авеш» (0:0). Впрочем, там просто не хватило реализации: 24-5 по ударам, 8-0 по попаданиям в створ, 79-21 по проценту владения, 12-1 по угловым.

«Морейренсе» — крепкий середняк чемпионата Португалии. 43 очка в 32 турах, восьмое место в турнирной таблице. Выше седьмой строчки уже не подняться, но и из топ-10 выпасть практически невозможно. Зелёно-белые не проигрывают на протяжении шести туров — две победы и четыре ничьи.

Но самое интересное заключается в другом. 10 предыдущих поединков с участием команды непременно оказывались низовыми — как с аутсайдерами, так и с грандами вроде «Бенфики» и «Спортинга». Больше одного мяча «Морейренсе» после карантина ещё не забивал. От этого и оттолкнёмся.

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Уровень исполнителей несопоставим. К тому же «Порту» вряд ли станет откровенно валять дурака на своём поле. Разгрома не ждём, но дежурную победу на классе — вполне. П1 + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73 смотрится нормально. Вариант посмелее — гости не забьют за 2.01.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Морейренсе»

Обе команды лишены всякой турнирной мотивации: хозяева гарантировали чемпионство, гости финишируют в серединке. «Порту» набрал отличный ход — 16 очков из 18 возможных при общей разнице голов 16:1. Но у «Морейренсе» хорошая оборона, десять предыдущих игр с участием этого клуба оказались низовыми. Возьмём П1 через общий низ.

Ставка: победа «Порту» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.73.

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