«Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Прогноз: Адама Траоре и Хименес останутся в топ-6 АПЛ

20 июля «Вулверхэмптон» примет «Кристал Пэлас» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Начало игры — 22:15 мск. Эксперты считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.53. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 8.60.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Англии «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас»

Букмекеры не уверены, что матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз матча АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» (20.07.2020)

Английская Премьер-лига стремительно мчится к развязке. До конца сезона участникам осталось провести по две игры. 17 июля завершился 36-й тур, а уже на следующий день стартовал 37-й. Продолжить программу 20 июля предстоит шести командам, в одном из матчей сойдутся «Вулверхэмптон» и «Кристал Пэлас».

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«Вулверхэмптон» в прошлом туре гостил у «Бёрнли», который после паузы регулярно расстраивает топ-клубы АПЛ. Этот поединок не стал исключением. Гости упустили победу уже на добавленных ко второму тайму минутах, пропустив с пенальти (1:1).



Впрочем, в турнирной таблице чемпионата Англии «волки» по-прежнему идут шестыми, набрав 56 баллов. Шансы на Лигу Европы остаются неплохими, однако преследователи не дремлют. У занимающих седьмое место «Тоттенхэма» и восьмое место «Шеффилда» меньше всего лишь на один и два пункта соответственно. Соответственно, лимит ошибок исчерпан.



У «Кристал Пэлас» дела совсем плохи. В прошлом матче с набравшим солидный ход «Манчестер Юнайтед» лишённый мотивации клуб потерпел шестое поражение подряд (0:2). Хотя, конечно, стоит отметить, что навязать борьбу он искренне пытался.

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Прописка в АПЛ на следующий год лондонцам уже обеспечена, поскольку отрыв от зоны вылета составляет целых девять пунктов. Но вот закончить сезон на высокой ноте едва ли удастся. Оставшийся календарь у «орлов» убойный: в заключительном туре предстоит дерби с «Тоттенхэмом», а в ближайшем — непростой выезд к «Вулверхэмптону».



В матче первого круга «Кристал Пэлас» скатал дома ничью с «волками» со счётом 1:1. Тогда, к слову, хозяева смотрелись не хуже гостей и могли даже одержать победу. Однако теперь зацепиться за очки будет сложно, слишком уж мотивирован оппонент.



У «Вулверхэмптона» на кону еврокубки, да и футбол он показывает приличный. Надо сказать, за 18 игр на своём поле команда потерпела лишь четыре поражения. Любопытно также и то, что в пяти из шести последних домашних поединков она не пропускала.

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У лондонцев же накануне игры не хватает сразу трёх защитников, среди которых ведущий Гари Кэхилл. Также «орлы» не досчитаются дисквалифицированного Бентеке, что наверняка отразится на атаке. А при таких раскладах П1 всухую за коэффициент 2.06 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас» 20 июля 2020 года

«Вулверхэмптон» не пропускал в пяти из шести предыдущих домашних встреч. А то, что на кону у клуб еврокубки, наверняка, придаст ему уверенности. У «Кристал Пэлас» же помимо кошмарной серии из шести поражений подряд целый ряд травмированных игроков основы. Так что, на наш взгляд, «волки» запросто сумеют разобраться с лондонцами.



Ставка: победа «Вулверхэмптона» всухую за коэффициент 2.06.