«Ювентус» — «Лацио». Прогноз: Роналду, Дибала и Пьянич убьют интригу в гонке за скудетто

20 июля «Ювентус» и «Лацио» сыграют в матче 34-го тура чемпионата Италии. Начало встречи — в 22:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 5.95.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Лацио»

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Италии 20 июля «Ювентус» — «Лацио» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.70, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.41. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.45.

Анализ и прогноз матча Серии А «Ювентус» — «Лацио» (20.07.2020)

Итальянский футбол вернулся в строй после долгой паузы, вызванной пандемией коронавируса. Перерыв составил чуть больше трёх месяцев: предыдущие матчи Серии А состоялись 8 марта, а уже 12 июня произошёл долгожданный камбэк. Разумеется, все игры вплоть до окончания первенства будут проходить без зрителей.

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С Кубком Италии уже разобрались, теперь пришло время чемпионата Италии. Позади остались семь полных туров Серии А, команды прогрелись и вошли в колею, финишная прямая всё ближе. Программа 34-го тура завершится в понедельник, 20 июля, одним-единственным матчем. Зато каким!

В Турине местный «Ювентус» сразится с «Лацио». Обе команды входят в топ-4 турнирной таблицы чемпионата Италии. Туринцы уже гарантировали себе путёвку в Лигу чемпионов и несутся к очередному титулу, а римляне находятся в шаге от попадания в главный клубный турнир Европы.

Однако ожидания от громкой вывески всё равно испорчены. Команды долгое время шагали нога в ногу, вот только после паузы ситуация изменилась. Вместо огненной битвы за скудетто болельщики наблюдают разновидность игры в поддавки. А обещавшая стать украшением сезона встреча рискует превратиться в поединок хромого и слепого.

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Дело в том, что соперники находятся в откровенно плохом состоянии. Действующий чемпион Италии не знает побед на протяжении трёх туров, за которые зацепил всего два очка. И это ему ещё повезло: «Аталанта» (2:2) и «Сассуоло» (3:3) смотрелись заметно интереснее и бодрее, но проблемы с реализацией и невезение не позволили взять верх.

А вот поражение от «Милана» оказалось абсолютно закономерным (2:4). Положение Маурицио Сарри стало крайне шатким: качество футбола низкое, выплывать удаётся исключительно благодаря колоссальному преимуществу в индивидуальном мастерстве. Непосредственно командные действия смотрятся слабо.

В Лиге чемпионов с таким футболом ловить будет нечего. К счастью, конкуренты охотно спотыкаются и теряют очки, а великолепная «Аталанта» к моменту рестарта первенства находилась слишком далеко. При всех своих проблемах «Ювентус» опережает ближайшего преследователя на шесть пунктов за пять туров до конца сезона.

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Фактически победа над «Лацио» окончательно убьёт интригу в чемпионской гонке, поскольку оставшееся расписание у туринцев довольно простое. Останется только «Рома», да и та будет только в последнем туре. Остальные три клуба находятся в нижней части турнирной таблицы Серии А.

Бьянкочелести выглядят совсем худо. Всего одно очко в четырёх турах и огромное количество проблем. Начиная от уровня физической готовности (небо и земля по сравнению с тем, что было до карантина) и заканчивая огромным количеством травмированных. Тренерскому штабу фактически не из кого выбирать — слишком много кадровых потерь.

Подопечные Симоне Индзаги опустились на четвёртую строчку. Если так пойдёт дальше, там они и останутся. Зацепиться с «Ювентусом» будет тяжело сразу по нескольким причинам. Первая — при всех трудностях состав у хозяев заметно сильнее и глубже. Есть место для манёвра, есть возможности для оживления игры после перерыва.

«Шеффилд» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти, Уолкотт и Сигурдссон останутся с пустыми руками В шести предыдущих домашних матчах «клинки» набрали 16 из 18 возможных очков.

Вторая — действующий чемпион часто валяет дурака на выезде, а вот в родных стенах исправно добивается результата. Пусть даже при бледном футболе. В 16 поединках набраны 44 очка из 48 возможных — 14 побед и две ничьи. Разница мячей впечатляет — 41:13. У римлян на выезде после паузы только одна победа — над скромным «Торино» (2:1) при сомнительном пенальти.

И третья — именно «Лацио» в декабре выиграл у «Юве» матч за Суперкубок Италии (3:1), вряд ли соперники об этом забыли. Линия букмекеров выглядит вполне логично, гости сейчас не в том состоянии, чтобы душить национального гегемона все 90 минут и жалить его вертикальными атаками.

В то же время оборона у фаворита откровенно не блещет — очень много ошибок и привозов. На свой гол бьянкочелести могут рассчитывать. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 1.94 и победой «Ювентуса» с форой (-1) за 2.09.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Ювентус» — «Лацио» 20 июля

Обе команды находятся не в лучшем состоянии. И всё же проблемы «Лацио» гораздо серьёзнее: всего одно очко в четырёх турах и огромное количество травмированных. Играть придётся чуть ли полуторным составом, так что шансы зацепиться кажутся невысокими. Состав у «Юве» крепче, мотивация в порядке, плюс своё поле. Даже при очевидных проблемах с качеством футбола этого должно хватить для достижения требуемого результата.

Ставка: «Ювентус» не проиграет и обе забьют за 1.94.