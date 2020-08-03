Сбылась мечта всех ставочников: играешь на виртуальном счёте и выигрываешь реальные деньги

«Чемпионат» и букмекерская компания «Фонбет» создали для любителей ставок на спорт новый проект — «Бетмастер». Он подходит для опытных прогнозистов, начинающих игроков и тех, кто никогда не делал ставки. Ниже разберём особенности проекта и условия конкурса с призовым фондом более 300 тыс рублей.

Что такое «Бетмастер»

«Бетмастер» — сообщество игроков на ставках, которые делятся прогнозами и зарабатывают бонусы умением играть у букмекера и пониманием спорта.



Участие в проекте бесплатное: достаточно зарегистрироваться по электронной почте или войти через соцсети.



После авторизации ваш баланс составит 10 000 условных единиц. На них можно делать ставки, наращивать игровой банк и возглавить таблицу прибыльных самых игроков «Бетмастера».



За точные прогнозы вы получите очки опыта и модификаторы, которые позволят наращивать ранг среди самых опытных игроков.



Все ставки публикуются в общей ленте событий. К своим прогнозам вы можете писать подробное обоснование. Каждый комментарий приносит вдвое больше опыта и увеличивает прибыль на 5%.



Профили всех игроков открыты. Вы можете увидеть ставки лучших прогнозистов, прочесть их аргументы, а также изучить статистику: баланс, прибыльность, количество выигрышей, неудач и возвратов.



Каждый месяц до конца 2020 года проводится конкурс прогнозов. Общий призовой фонд составляет 309 тыс. рублей в виде фрибетов. 20 лучших по итогам календарного месяца получают призы.



В «Бетмастере» есть три таблицы лидеров:

За месяц;

За всё время;

Конкурсная.

Как научиться играть на ставках

«Бетмастер» — это идеальная платформа для тех, кто никогда не делал ставки или попробовал несколько раз наугад. Для вас проект станет бесплатной тренировкой и учебным полигоном в боевых условиях.



Все матчи и коэффициенты настоящие. Вы сможете на реальном примере разобраться в котировках, ставить на ординары и экспрессы, отслеживать движение линии до начала события и в лайве.



Такая практика позволит понять принцип работы букмекеров, оценить свои спортивные знания и сделать главный вывод — стоит ли переходить к игре на реальные деньги.

Как выбрать стратегию и управлять игровым банком

Для опытных игроков на ставках «Бетмастер» — это место для экспериментов и проверки разных стратегий.



Вы можете оценить эффективность известных систем игры или разработать свою собственную. Статистика и прибыльность покажет ваши достижения на дистанции.



Одна из главных проблем многих прогнозистов — отсутствие самоконтроля. Азарт и эмоции мешают принимать взвешенные решения.



На дистанции нужна дисциплина. В «Бетмастере» у вас есть условия, чтобы развить в себе это качество.



На любой исход можно поставить от 1% до 20% от вашего баланса. Такой подход помогает усвоить принципы банкролл-менеджмента. Вы снижаете риски и остаётесь в игре даже при серии неудач.

Как выиграть в конкурсе и получить фрибеты

Конкурсы проводятся каждый месяц с июля по декабрь 2020 года. Вы получаете баланс в 5000 единиц и делаете ставки на сайте «Бетмастера»: от 1% до 20% игрового банка.



Комментарий к прогнозу здесь также приносит вдвое больше опыта и увеличивает прибыль на 5%.



Призовой фонд каждого конкурса — 51 500 рублей во фрибетах на счёт в букмекерской компании «Фонбет». Топ-20 участников с лучшей прибылью по итогам календарного месяца получат призы по схеме:

1-е место – 20 000 рублей;

2-е место – 10 000 рублей;

3-е место – 5000 рублей;

4-е место – 3000 рублей;

5-е место – 2500 рублей;

6-е место – 2000 рублей;

7-10-е место – 1000 рублей;

11-20-е место – 500 рублей.

Максимум для одного участника – 120 тыс. рублей фрибетами.



Для участия в конкурсе нужно:

зарегистрироваться в «Бетмастере»;

зарегистрироваться на сайте «Фонбет» или сообщить действительный номер счёта у этого онлайн-букмекера.

Регистрируйтесь в «Бетмастере» прямо сейчас и поборитесь за 309 000 рублей!