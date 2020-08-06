Борьба за тройку в РПЛ, Чалов в топе бомбардиров. Ставки букмекеров на сезон ЦСКА

Два года подряд ЦСКА не попал в призовую тройку РПЛ. По ходу минувшего сезона едва не дошло до отставки Виктора Гончаренко. Но теперь дела, кажется, налаживаются! Уже в России талантливый форвард Адольфо Гайч, возможны и еще приобретения. Разбираемся в прогнозах букмекеров на новый сезон красно-синих.

ЦСКА не станет чемпионом, но поборется за тройку призёров

Гайч — это хорошо, но пока других приобретений нет, хотя «армейцы» активно работают на трансферном рынке. Пока же букмекеры ориентируются на то, что есть.



По оценке аналитиков, шансы выиграть чемпионат РПЛ у «армейцев» невелики. Поставить на победу команды Виктора Гончаренко можно с коэффициентом 12.00.Это примерно 7% вероятности. Шансы «армейцев» оценивают ниже шансов «Зенита», «Краснодара» и «Локомотива».



За 4.00 можно сделать ставку на то, что ЦСКА займет одно из двух призовых мест. Шансы «армейцев» попасть в тройку эксперты оценили коэффициентом 2.00. Ну а то, что москвичи будут в четверке сильнейших, практически не обсуждается. Коэффициент на такой исход 1.43. В последний раз ЦСКА оказывался на 5-м месте в 2009 году. Правда, в последние два сезона команда Гончаренко занимала 4-е место, оставаясь без Лиги чемпионов.

Букмекеры: ЦСКА сыграет лучше, чем в прошлом сезоне

Букмекерские конторы высоко оценивают шансы «армейцев» улучшить свою игру. Об этом говорят предложения для ставок на статистику команды.



Так, букмекеры установили тотал для ставок на набранные командой очки на отметке 51.5. Поставить на то, что ЦСКА наберет больше, можно за 1.87. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на то, что команда не доберется до обозначенной отметки. При этом в прошлом сезоне РПЛ красно-синие набрали 50 очков.



Тотал побед совпадает с прошлогодним результатом. В прошлом сезоне ЦСКА выиграл 14 матчей. Сделать ставку на то, что подопечные Гончаренко выиграют больше, можно за 1.85. С таким же коэффициентом можно сделать на то, что побед будет меньше 14.5.



А вот приобретение Адольфо Гайча, по оценке букмекеров, должно добавить мощи атаке ЦСКА. Поставить на то, что москвичи забьют больше 45 голов в РПЛ, можно с коэффициентом 1.85. За 30 игр минувшего сезона ЦСКА поразил ворота соперников всего 43 раза.

Кстати, с коэффициентом 10.00 можно поставить на то, что ЦСКА забьет больше всех в РПЛ.



Ожидают аналитики и укрепления обороны. Поставить на то, что ЦСКА пропустит меньше 27 голов, можно за 1.85. В сезоне-2019/2020 Игорь Акинфеев вынул мяч из сетки ворот 29 раз.

Гайч поможет Чалову в борьбе за звание лучшего бомбардира

Адольфо Гайч должен усилить линию нападения «армейцев», с этим согласны все эксперты. Букмекеры пока не смогли оценить таланты нападающего, его фамилии в списке возможных лучших бомбардиров сезона -2020/2021 в РПЛ нет.



Зато там есть Федор Чалов. В минувшем сезоне он забил 8 голов. Сейчас поставить на то, что форвард прибавит и станет лучшим снайпером РПЛ, можно с коэффициентом 7.00. Выше только шансы дуэта форвардов «Зенита» Азмун – Дзюба и новичка «Спартака» Александра Кокорина.



Планку Чалова эксперты установили на отметке в 10 мячей. Сделать ставку на то, что Федор забьет столько или больше, можно с коэффициентом 1.85. Если вы не верите в нападающего, можно поставить на ТМ 9.5 гола с таким же коэффициентом.



С приобретением форварда чуть меньше должен начать Никола Влашич. В прошлом сезоне он отличился 12 раз. Основной тотал на хорвата установили на отметке 8.5. Коэффициенты – по 1.85. Забьет Никола больше или меньше – решать вам. Ну а шансы игрока сборной Хорватии стать лучшим бомбардиром РПЛ эксперты оценили коэффициентом 20.00.

Кажется, впервые за последние пару сезонов ЦСКА готов тратить деньги. Укрепление состава необходимо. И если «армейцы» угадают с трансферами, то смогут превзойти осторожные оценки букмекерам. Так что фанатам красно-синих самое время держать кулачки за селекционную службу клуба.