Швеция — Финляндия: букмекеры назвали фаворита 1/4 финала ЧМ-2024 по хоккею

23 мая в Остраве (Чехия) состоится матч 1/4 финала плей-офф ЧМ-2024 по хоккею Швеция — Финляндия. Начало игры запланировано на 21:20 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение «Тре Крунур»: поставить на победу шведов по итогам основного времени можно с коэффициентом 1.50. Это примерно 60% вероятности. Шансы финнов оценили в 6.05 (16%). Ставки на ничью после трёх периодов принимаются за 5.10 (24%).

Аналитики считают, что матч Швеция — Финляндия не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.45.

Заключить пари на итоговый успех сборной Швеции предлагается с коэффициентом 1.25 (78%). Если в полуфинал пробьётся сборная Финляндии, сыграет коэффициент 4.20 (22%).