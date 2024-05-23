«Кальяри» — «Фиорентина»: прогноз на матч чемпионата Италии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Серии А «Кальяри» — «Фиорентина».

Ставка: «Кальяри» не проиграет за 2.05.

Вторая половина сезона прекрасно складывается для «Кальяри». Клуб проиграл только 3 из 13 последних матчей в чемпионате Италии. И все три поражения красно-синие потерпели на выезде. Зато им удалось отнять очки у «Наполи» (1:1), «Аталанты» (2:1), «Интера» (2:2) и «Ювентуса» (2:2). На очереди – «Фиорентина». Прописку в элите сохранили, с Клаудио Раньери попрощались, остаток сезона — формальность.

Для «Фиорентины» грядущий матч имеет большее значение. Она продолжает вести борьбу за попадание в еврокубки. «Лилии» располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице Серии А. Отрыв от идущего следом «Торино» составляет всего лишь одно очко.

С другой стороны, у «Кальяри» есть мотивация порадовать родных болельщиков, а «Фиорентине» уже на следующей неделе предстоит сыграть с «Олимпиакосом» в финале Лиги конференций. С высокой долей вероятности Винченцо Итальяно выделит много времени молодёжи и резервистам.

Победив в Лиге конференций, «Фиорентина» получит путёвку в Лигу Европы. Если же она выиграет грядущий матч, то лишь гарантирует себе возможность выступить в следующем розыгрыше Лиги конференций. Будет нелогично, если Винченцо Итальяно выпустит основной состав. Некоторым лидерам он может предоставить игровое время, с целью сохранения тонуса. Однако травмы и усталость в преддверии финала ему точно не нужны.

Заключить пари на то, что «Кальяри» не проиграет «Фиорентине», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Ни одну из четырёх последних очных встреч, проходивших на стадионе «Унипол Домус», «островитяне» не проиграли.