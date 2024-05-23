«Даллас» — «Эдмонтон»: прогноз на первый матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Даллас» — «Эдмонтон».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.75.

На предыдущих стадиях «Даллас» победил «Вегас» и «Колорадо». Глубина состава решает! В соперниках были одни из самых сильных и результативных клубов НХЛ, но у «Старз» нашлись для них весомые контраргументы. Подопечные Питера Дебура остановили мощное нападение соперников и в то же время весьма прилично забили сами. В 13 встречах они забросили 38 шайб. Три из них записал на свой счёт 35-летний Евгений Дадонов. Также он отметился тремя голевыми передачами.

Лидеры «Ойлерз» покорили несколько удивительных достижений. Они захватили топ-4 списка лучших бомбардиров плей-офф НХЛ. Первым идёт Леон Драйзайтль с 24 (8+16) очками, следом Коннор Макдэвид с 21 (2+19), Эван Бушар с 20 (5+15) и Райан Ньюджент-Хопкинс с 16 (4+12).

Остановить нападение «Эдмонтона» — невероятно сложная задача. Мастерство лидеров «Эдмонтона» и их большинство — это просто космический уровень. Можно пойти обходным путём — постараться перебросать «Ойлерз». Оборона и вратарская позиция у них далеко не так сильны, как нападение. В 12 встречах текущего плей-офф подопечные Криса Ноблоха пропустили 33 шайбы.

Поставить на то, что сыграет ТБ 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. В двух других командам не хватило одного гола для того, чтобы пробить данную отметку.