Чехия — США: прогноз «Чемпионата» на четвертьфинал ЧМ-2024

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Чехия — США.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в большинстве за 2.10.

Американцы собрали сильный состав, состоящий из хоккеистов, выступающих в НХЛ. Несмотря на это, они очень плохо стартовали на ЧМ-2024. В двух из трёх встреч они потерпели поражения. Уступили «ледяные янки» шведам (2:5) и словакам (4:5 ОТ). Матчем с подопечными Крэйга Рэмзи для сборной США началась серия побед.

Команда Джона Хайнса одержала четыре победы подряд, показывая хоккей невероятной динамики. Она разгромила Казахстан (10:1) и Францию (5:0), а также крупно выиграла у Польши (4:1) и Латвии (6:3). Таким образом, американцы стали самой результативной сборной на групповом этапе. Они забросили 37 шайб, а пропустили всего 16, что является хорошим показателем надёжности.

Чехия показывает вполне достойную игру, как подобает стране-хозяйке чемпионата мира. Хотя стоит отметить, что в матчах с прямыми конкурентами, равными по силе и мастерству командами, ей не хватает совсем немножко. Подопечные Радима Рулика проиграли только Швейцарии (1:2 Б) и Канаде (3:4 ОТ).

Интересно, что ровно год назад команды встречались также в четвертьфинале чемпионата мира. Американцы разгромили чехов со счётом 3:0. Конечно, составы были совсем другими, поэтому вряд ли прошлые и предстоящий матчи уместно сравнивать.

Примерно по 30% реализации численного преимущества у обеих команд за время группового этапа. У американцев очень классный состав. Годро, Ткачук и Болди занимают первые три строчки в списке лучших бомбардиров ЧМ-2024. В составе чехов классное пополнение в лице Пастрняка и Захи. Надеемся, что встреча получится результативной, но в качестве основной ставки выберем тотал больше 1.5 шайбы в большинстве.