Швеция — Финляндия: прогноз Павла Лысенкова на игру плей-офф чемпионата мира по хоккею

Хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Швеция — Финляндия.

Ставка: победа Швеции и ТМ 5.5 за 2.20.

«Финны проиграли четыре из семи матчей группового раунда чемпионата мира. Против Швейцарии нанесли всего 16 бросков по воротам, а наставник команды взял на турнир всего лишь четырёх игроков НХЛ.

В целом финны на этом турнире смотрятся весьма убого. Постоянно возюкаются в своём финском стиле, не особенно собой что-то представляя. Если бы Австрия не проиграла Великобритании, то финны не попали бы в плей-офф.

В свою очередь, Швеция — команда безукоризненная, обыгрывает всех и заняла первое место в группе. В составе есть классные, бомбические игроки НХЛ. Может быть, наконец-то шведы возьмут золото чемпионата мира, чего давно уже с ними не случалось.

В плей-офф могут быть сенсации, тем более когда в соперниках Финляндия, но я всё же вижу победу Швеции. Однако победа шведов в основное время оценивается очень дёшево, поэтому будем добавлять тотал.

Я склоняюсь к тому, что будет ТМ (5.5). На протяжении всего турнира финны стараются играть от обороны. Швеция также бывает, что гоняет «низовые» матчи, хотя в целом команда очень классная», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».