США — Чехия: ставка Анатолия Емелина на игру плей-офф ЧМ-2024

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира США – Чехия.

Ставка: победа Чехии за 2.75.

«Сборная США практически на одном дыхании провела групповой этап текущего чемпионата мира в Чехии. Но два поражения у «звёздно-полосатых» всё-таки было от Швеции – 2:5 и Словакии 4:5 (ОТ). Однако это не помешало команде Джона Хайнса уверенно финишировать на второй строчке. А в заключительной игре первого этапа американцы обыграли Латвию – 6:3. Брэди Ткачук и Мэтт Болди забросили по своей очередной шайбе. А в общих списках бомбардиров на трёх первых строчках исключительно представители сборной США – Болди – 6+8, Ткачук – 6+7 и Джонни Годро – 3+8.

Сборная Чехии стала в своей группе третьей. В заключительной встрече группового этапа команда Радима Рудика в овертайме уступила Канаде 3:4. Лучший бомбардир команды Роман Червенка (3+7) набрал 1+1, а Давид Шпачек 0+2.

В последних 12 очных матчах, если брать с 2014 года, чехи семь раз побеждали американцев, уступив в пяти. На прошлогоднем ЧМ команды встречались как раз в четвертьфинале. Тогда сильнее были «звёздно-полосатые» 3:0. Сейчас у чехов, бесспорно, есть шанс на реванш. Родные трибуны тоже им будут в помощь. Как и повышенная мотивация.

Сборная Чехии выйдет в полуфинал, обыграв сборную США», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».