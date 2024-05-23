«Даллас» — «Эдмонтон»: букмекеры назвали фаворита первого матча серии Кубка Стэнли

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24 мая на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» состоится первый матч 1/2 финала Кубка Стэнли «Даллас Старз» — «Эдмонтон Ойлерз». Начало запланировано на 3:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам льда: поставить на победу «Старз» в основное время можно с коэффициентом 2.30. Это примерно 42% вероятности. Успех «Ойлерз» оценён экспертами в 2.75 (35%). Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.16 (23%).

Аналитики ждут высокой результативности: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.78, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.08.

Итоговая победа «Далласа» в первом матче идёт за 1.75. Ставки на успех «Эдмонтона» с учётом овертайма принимаются за 2.15.

На гол Леона Драйзайтля дают 2.30, на гол Коннора Макдэвида — 1.85. Результативный бросок в исполнении Джейсона Робертсона доступен за 2.85.