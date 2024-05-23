Канада – Словакия: ставка Владимира Плющева на игру 1/4 финала ЧМ-2024

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Канада – Словакия.

Ставка: победа Канады с форой (-2.5) за 1.86.

«На чемпионате мира в Чехии настала пора четвертьфиналов. Сборная Канады, которая завершила групповой эта победой над Чехией — 4:3 (ОТ) и первым местом, с выигрышем всех матчей, явно готова к защите своего титула. В заключительной игре группового этапа подопечные Андре Туриньи почти позволили хозяевам отыграть две шайбы в концовке третьего периода, но далее Дилан Козенс принёс победу канадцам в овертайме. Кстати, это была вторая шайба нападающего «Баффало» в этом поединке. И именно он с восемью голами является лучшим снайпером предварительного этапа.

Сборная Словакии под руководством канадского наставника Крэйга Рэмзи перед плей-офф ожидаемо уступила сборной Швеции 1:6. Шайба Михала Ивана вряд ли кого-то порадовала в стане словаков.

В очных поединках с канадцами Словакия с 2009 года смогла выиграть всего один матч в 11 поединках. Было это аж в 2012 году на ЧМ. Правда, тоже в четвертьфинале. Сейчас подобная история вряд ли возможна. С тех пор «Кленовые листья» победили словаков шесть раз кряду. Победят они и в предстоящем матче», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».