Букмекеры оценили шансы сборной Чехии выбить США в 1/4 финала ЧМ-2024

23 мая в Праге (Чехия) состоится матч 1/4 финала ЧМ-2024 Чехия — США. Начало игры запланировано на 21:20 мск.

Эксперты не видят явного фаворита, но склоняются к победе сборной США: поставить на американцев можно с коэффициентом 2.32. Это примерно 43% вероятности. Шансы чехов оценили в 2.70 (36%). Ставки на ничью после трёх периодов принимаются за 4.57 (21%).

Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.20, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.67. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.70. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.30.

Заключить пари на итоговый успех сборной Чехии предлагается с коэффициентом 2.10 (45%). Если в следующую стадию пробьются США, зайдёт коэффициент 1.80.