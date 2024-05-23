Швейцария — Германия: прогноз Андрея Юртаева на четвертьфинал чемпионата мира по хоккею

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч ЧМ-2024 Швейцария — Германия.

Ставка: победа Германии с форой (+1.5) за 2.02.

«На стадии четвертьфинала ЧМ-2024 есть только одна пара, где непонятно, кто должен проходить дальше, вот, в частности, будем говорить о матче Швейцарии и Германии.

Если смотреть на котировки, то именно Швейцария кажется очевидным кандидатом на проход в полуфинал. Швейцария отлично провела групповой этап, обыграв Чехию, Финляндию, канадцам уступила всего в одну шайбу. Германия, в свою очередь, два матча с топовыми соперниками проиграла крупно. Со всех остальных немцы собрали очки, но поражения на старте не позволяют считать их в этом матче фаворитами.

Однако четвертьфинал будет непростым, так как мы понимаем, что поражения были на старте, а потом уже пошло втягивание в турнир. Во-вторых, эти соперники сыграли в четвертьфинале дважды за последние три чемпионата мира и каждый раз сильнее были немцы, причём я бы не сказал, что нынешний состав уж очень сильно отличается от того победного. У Швейцарии, в свою очередь, в тех составах не было Романа Йози, который сейчас является ключевой фигурой в сборной.

Несмотря на то что Швейцария является фаворитом, игра будет упорная и вполне может быть даже и овертайм. Швейцария выиграет этот матч либо за пределами основного времени, либо с разницей в одну шайбу, а значит, отличным вариантом будет ставка на Германию с форой (+1.5)», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».