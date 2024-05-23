Швейцария — Германия: ставка Владимира Плющева на матч плей-офф ЧМ-2024

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Швейцария – Германия.

Ставка: победа Германии за 5.00.

«Сборная Швейцария на групповом этапе финишировала на втором месте, опередив сборные Чехии и Финляндии, дав обойти себя только Канаде. В заключительной игре в группе подопечные Патрика Фишера переиграли финнов – 3:1. Один из лучших бомбардиров команды Кевин Фиала набрал 2+1. А всего у него 6+4. По результативности он уступает только своему партнёру Роману Йози – 3+8.

Сборная Германии в своём последнем мате переиграла сборную Франции – 6:3. Войцех Стаховяк сделал дубль и голевой пас. А лучшим бомбардиром команды на данный момент является Джон-Джейсон Петерка – 5+4. Набирает обороты и Нико Штурм – 1+2 в пяти играх. Впереди команды Харольда Крайса финишировали только шведы и американцы.

Конечно же, противостояние Швейцария – Германия уже давно тянет на дерби. С 2009 года эти сборные сыграли между собой восемь раз с равным балансом – 4:4. Но на ЧМ 2021 и 2023 годов также в четвертьфиналах неизменно верх брали немцы – 3:2 (Б) и 3:1. Как и на этой же стадии в 2010 году – 1:0. В общем, у Германии в этом плане есть серьёзное психологическое преимущество. Вот и сейчас они вышли на своего удобного оппонента. Случайно? Как знать.

Германия сильна, Швейцария тоже. И всё решат маленькие хоккейные нюансы, которые окажутся в пользу германской сборной», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».