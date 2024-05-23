Канада — Словакия: прогноз на четвертьфинал ЧМ-2024 по хоккею

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 Канада — Словакия.

Ставка: победа Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.

«Кленовые листья» считаются одними из главных фаворитов чемпионата мира. Они заняли первое место в группе А, выиграв все семь матчей. Без сложностей, конечно, не обошлось, но всякий раз Канада оказывалась сильнее. Особенно хорошо подопечные Андре Туриньи сыграли в нападении, забросив 32 шайбы.

В составе сборной Словакии тоже хватает игроков, представляющих НХЛ, но она до последней игры не могла быть уверена, что выйдет в плей-офф. Команда набрала 12 очков и опережала Латвию на три очка. При этом бордово-белые выиграли очную встречу, завладев преимуществом. Но подопечным Крэйга Рэмзи повезло. Латвийцы проиграли свой заключительный матч США (3:6) и лишилась шансов на плей-офф.

Канадцы и словаки встречаются на третьем чемпионате мира подряд. В двух последних очных встречах побеждали «кленовые листья» — 5:1 и 2:1 Б. Из-за некоторой нестабильности в защите у подопечных Крэйга Рэмзи наверняка будет возможность забросить одну или две шайбы, но это не повлияет на результат. Сборная Канады – явный фаворит.

Подопечные Андре Туриньи обладают сильным составом, в нужный момент способны взвинтить темп до предела, а где необходимо, сбавят обороты и смогут тянуть время. У словаков есть неплохой состав, но на фоне хоккеистов «кленовых листьев» он меркнет. Поэтому мы предлагаем ставку на победу Канады и тотал больше 4.5 шайбы за 1.70.