США — Чехия: прогноз Андрея Юртаева на матч 1/4 финала хоккейного чемпионата мира

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч ЧМ-2024 США — Чехия.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.17.

«Обсудим ещё один четвертьфинал чемпионата мира, в котором США сыграют с Чехией. Сразу вот так вот с ходу и не поймёшь, кто должен оказываться сильнее в такой дуэли.

С одной стороны, я изначально видел американцев где-то в районе финала и пока не хочется переобуваться на стадии 1/4 финала. С другой – сборная Чехии солидно усилилась в лице Пастрняка из «Бостона», а также ещё исполнителями из «Каролины». Это усиление серьёзно повышает шансы чехов на проход в топ-4. Ещё и последний матч группового этапа против Канады очень важен в плане эмоций. Чехи проигрывали 1:3, совершили камбэк, но всё равно уступили в овертайме. Этот эмоциональный камбэк может помочь в матче с США.

Пока сложно понять, что ждать от американцев, так как матчи против сильных соперников США проиграли. Дальше уже всё пошло легко и команда начала катить, развлекая всех. Но впереди матч против Чехии, сильных соперников, с которыми США давно не играли.

Я думаю, что матч будет результативным. Чехи вполне могут забить три шайбы, к примеру. Американцы также своё забьют, поэтому что-то типа ТБ 5.5 в основное время можно взять», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».