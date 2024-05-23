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Швеция — Финляндия: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира в Чехии

Швеция — Финляндия: ставка Анатолия Емелина на игру чемпионата мира в Чехии
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч чемпионата мира Швеция – Финляндия.

Ставка: победа Швеции с форой (-1.5) за 1.95.

«Сборная Швеции в этом четвертьфинале выглядит явным фаворитом. Подопечные Сэма Халлама победили во всех играх на групповом этапе, включая последний выигрыш у сборной Словакии – 6:1. Эрик Карлссон набрал в этой встрече 1+2, и этот защитник является лучшим бомбардиром «Тре Крунур» на групповом этапе – 5+5.

ЧМ-2024 . 1/4 финала
23 мая 2024, четверг. 21:20 МСК
Швеция
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот их соседи из Суоми провели первый этап чемпионата мира очень посредственно, заняв в своей группе четвёртое место. В предыдущем матче финны встречались со сборной Швейцарии и уступили 1:3. Команда Юкки Ялонена сражалась до конца, но всего одной шайбы Ере Иннала было явно мало даже для того, чтобы перевести игру в овертайм. И если бы не крупная победа над аутсайдером ЧМ Великобританией (8:0), то у Финляндии был бы крайне незавидный баланс заброшенных и пропущенных шайб. А так он 21:14. Для сравнения: у Швеции 35:9.

Между собой соседи играют очень часто. В этом сезоне на Еврохоккейтуре наблюдается паритет – 2-2. А на прошлогоднем ЧМ шведы взяли верх лишь по буллитам 2:1 в рамках группового этапа. Конечно, противостояния соседей всегда принципиальные и напряжённые. Но это явно не про новый матч.

Швеция выиграет с разницей в две-три шайбы и шагнёт в полуфинал», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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