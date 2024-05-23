Швеция — Финляндия: ставка Михаила Грабовского на игру 1/4 финала чемпионата мира

Экс-хоккеист Михаил Грабовский дал прогноз на матч чемпионата мира Швеция — Финляндия.

Ставка: победа Швеции с форой (-1.5) за 1.83.

«Сборная Швеции стала единственной командой, завершившей групповой этап чемпионата мира со стопроцентным результатом. «Тре Крунур» не хотят повторить опыт прошлого турнира, когда в четвертьфинале уступили сборной Латвии. На этот раз скандинавы способны побороться за титул или, как минимум, добраться до финала.

Принципиальное противостояние с командой Финляндии не станет для фаворита легкой прогулкой. За последние восемь лет эти сборные дважды становились чемпионами мира. Впрочем, на нынешний турнир финны привезли откровенно слабую команду, большинство игроков которой представляют скромные европейские клубы. «Суоми» вышли в плей-офф с 4-го места, отстав от занявших третью позицию чехов на 6 очков. А лучший бомбардир 20-летний Оливер Капанен, в общем статистическом списке занимает лишь 30-ю позицию. Не впечатляет пока и главная звезда команды — форвард «Сан-Хосе» Микаэль Гранлунд, в 7 матчах набравший лишь 5 ассистентских баллов.

Мне не верится в волшебное превращение сборной Финляндии. Команда с трудом опередила австрийцев, при этом уступив им в очном матче. Шведы не допустят недооценки соперника, обыграть соседей для них принципиальный момент. А в игровом плане превосходство «Тре Крунур» выглядит подавляющим. Фаворит подтвердит свой статус и одержит уверенную победу», — приводит слова Грабовского «ВсёПроСпорт».