«Рубин» — «Локомотив», Лига Европы и другие матчи. На что ставить 11 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 11 августа.

На что ставить в футболе 11 августа

Во вторник завершится первый тур нового сезона РПЛ. «Ротор», спустя 16 лет вернувшийся в элиту (почти как «Лидс» в Англии), ждёт испытание в виде домашнего матча против «Зенита». Эта игра начнётся в 18:00 мск. А двумя часами позже прозвучит стартовый свисток в матче «Рубин» — «Локомотив». Леонид Слуцкий в новом сезоне постарается замахнуться на еврокубки, ну а у «Локо» других целей и не может быть.



Два очень интересных матча ждёт нас в Лиге Европы. Донецкий «Шахтёр» сыграет с «Базелем», а «Вулверхэмптон» — с «Севильей». Кто выйдет в полуфинал? Предсказать сложно. Обе игры стартуют в 22:00.



Лига чемпионов ещё только прошла стадию 1/8 финала, а уже начался её новый розыгрыш. На вторник запланирован матч 1-го квалификационного раунда «Дриты» из Косова и североирландского «Линфилда». Кроме того, пройдут матчи в ряде европейских и азиатских чемпионатов. Ну а если реальный футбол вас не устраивает, сделайте ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 11 августа

В НХЛ стартует розыгрыш Кубка Стэнли! В 22:00 начнётся первый матч серии «Коламбус» — «Тампа-Бэй». Ещё три матча запланированы на ночь и раннее утро среды: «Даллас» — «Калгари», «Бостон» — «Каролина» и «Вегас» — «Чикаго».

На что ещё ставить 11 августа

В НБА все ближе плей-офф. Ряд команд уже могут экспериментировать, а кто-то отчаянно борется за то, чтобы вскочить в уже отъезжающий состав. «Орландо» сыграет с «Бруклином», «Сан-Антонио» — с «Хьюстоном», а «Филадельфия» — с «Финиксом». Уже в среду по Москве начнутся игры «Мемфис» — «Бостон», «Даллас» — «Портленд», «Вашингтон» — «Милуоки» и «Сакраменто» — «Нью-Орлеан».

В теннисе набирает обороты сезон WTA. На этой неделе можно делать ставки на турниры в Праге и Лексингтоне.



Продолжаются турниры по дартсу, соперники играют прямо в своих домах. В Чехии в разгаре Премьер-лига, коронавирус этому спорту точно не помеха.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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