«Спартак» остался в РПЛ, а Федун даже может похвалить судейство. Скандал в РПЛ исчерпан?

Сезон РПЛ только-только стартовал, а у нас уже есть грандиозный судейский скандал. Дошло до того, что Леонид Федун собрался снимать «Спартак» с чемпионата. Поводом стало судейство Василия Казарцева, назначившего два пенальти в ворота спартаковцев. И если первый действительно, что называется, на усмотрение арбитра, то второго явно не было.

Казарцев и работающий на VAR в той игре Алексей Еськов попытались объяснить свое решение, но получилось это у них, мягко говоря, неубедительно. Возможно, их судейская карьера завершена. «Спартак» же пока не снимается, но готов в любой момент покинуть футбольное поле. Букмекеры принимают ставки на то, что может случиться. Они реально готовы ко всему.

Снятия «Спартака» ждать не стоит

Конечно, заявление Федуна сделано на эмоциях. Слишком много вложено в «Спартак», чтобы просто так взять и сняться. Нужно будет начинать с самого низа, расторгать контракты с игроками, не поймут решения и спонсоры.



Кроме того, примеров вот такого демарша практически нет. Можно вспомнить баскетбольный греческий «Олимпиакос», добровольно отправившийся во второй дивизион из-за отказа играть против «Панатинаикоса». Но у греков была Евролига, под внутренний чемпионат они набрали другой состав. У «Спартака» же ни Лиги чемпионов, ни Лиги Европы не будет. Поэтому логично, что букмекеры оценивают перспективы снятия красно-белых низко. Коэффициент на этот исход – 50.00 (примерно 2% вероятности). Зато можно сорвать куш, если это все же случится. Со ставки в 1000 рублей можно выиграть 50 000!

Федун вполне может похвалить судейство в РПЛ

Недоволен не только «Спартак». После игры «Рубина» с «Локомотивом» огненную речь выдал Леонид Слуцкий, а работой судей и VAR в РПЛ недовольна как минимум половина команд лиги. Неудивительно, что в РФС вот-вот решатся на перемены. Видимо, лишится своего поста главы VAR Леонид Калошин, а вместо него назначат иностранца.



Так или иначе, букмекеры принимают ставку, что Леонид Федун похвалит судейство хотя бы одного матча «Спартака» в РПЛ в сезоне-2020/2021.Шансы на то, что это случится и соответственно не случится, равны. По 50% вероятности. Коэффициент 1.85. Нам кажется, что похвала вполне возможна, когда-то ошибки в матчах «Спартака» прекратятся, даже по теории вероятности.

При Вилкове «Спартаку» не выиграть

Еще одно интересное предложение букмекеров – сделать ставку на то, удастся ли спартаковцам в текущем сезоне выиграть матч, который будет судить Михаил Вилков? Этого арбитра не раз упрекали в симпатии к «Зениту». 27 раз он судил матчи «Спартака» и красно-белые одержали лишь 5 побед в этих встречах.

Поставить на то, что в этом сезоне случится шестая победа, можно с коэффициентом 2.40 (39% вероятности). Сделать ставку на то, что этого не будет, можно за 1.50 (61%).



Как видите, букмекеры считают, что «Спартаку» при судействе Вилкова не выиграть. Но этому есть два простых объяснения. Во-первых, далеко не факт, что арбитра назначат хотя бы на один матч команды Доменико Тедеско. Во-вторых, «Спартак» может не выиграть не только из-за судейского произвола. Но, конечно, работа Вилкова будет под микроскопом, ошибок он насовершал много. Только на протяжении 3 месяцев 2019 года он дважды работал на VAR в матчах «Зенита» и «Спартака» и принимал, мягко говоря, сомнительные решения.



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