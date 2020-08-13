«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз: Иван Проворов станет ночным кошмаром Кэри Прайса

14 августа в матче первого раунда плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 14 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.11, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.89. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (14.08.2020)

На дворе середина августа, а лучший хоккей на планете Земля набирает обороты. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца. Разгон остался позади. Все участники провели тренировочные лагеря (пусть и довольно короткие), а также сыграли в последние дни июля по одному контрольному матчу.

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Дальше 16 клубов провели раунд плей-ин до трёх побед, а по четыре лучшие команды из каждой конференции встретились между собой, чтобы определить посев в первом раунде Кубка Стэнли. На этом аперитив можно считать завершённым, дальше возможностей валять дурака нет. 12 августа стартовал плей-офф НХЛ.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два города в Канаде — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно, все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

На Востоке продолжат выяснять отношения «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс». Команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 22:00 мск 14 августа. Первый матч обошёлся без сюрпризов — фаворит забрал победу со счётом 2:1 и открыл счёт в серии, хотя испытал определённые трудности.

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«Лётчики» быстро вышли вперёд: Джонатан Друэн схватил малый штраф, а Иван Проворов мощно зарядил от синей линии (потом шайбу переписали на Якуба Ворачека). В первом периоде у «Хабс» не получалось ровным счёт ничего, Картер Харт оставался без работы. Зато после перерыва аутсайдер завладел инициативой и даже сравнял счёт (тоже в большинстве).

Правда, уже спустя 16 секунд подопечные Алена Виньо вернули себе преимущество. Дальше особых вопросов уже не возникало: оборона у фаворита в полнейшем порядке, играть по счёту он умеет. Аутсайдер способен выдать сильный отрезок на эмоциях, но на более-менее длинной дистанции разница в классе проявляется.

Так и вышло — «Флайерз» взяли себя в руки, сковали ведущее звено оппонента, а все остальные действовали предсказуемо и серьёзной опасности не представляли. В результате канадский клуб нанёс в заключительные 20 минут всего шесть бросков — маловато будет. Проблемой для Картера Харта они не стали.

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Бросается в глаза, что «Филадельфия» действует с запасом и не включается на полные обороты. Она не гонится за крупным счётом и яркими победами, не расходует силы понапрасну. В равных составах у «Канадиенс» был ровно один отрезок во втором периоде, когда в чужой зоне действительно что-то получилось.

Соответственно задача для Проворова и партнёров предельно проста: обходиться без лишних удалений и забивать свои три-четыре шайбы. Если спецбригады «Монреаля» не будут получать возможности проявить себя, особой интриге в этой серии взяться неоткуда. Кэри Прайс, конечно, хорош, но больше одного-двух матчей с таким нападением он не утащит.

Мы бы выбирали между двух вариантов. Лобовая победа фаворита идёт за прекрасный коэффициент 2.11 — как ни крути, а шансы «Флайерз» уложиться в 60 минут никак не меньше 50%. Ставка попроще — это подстраховка на случай ошибок в обороне и чудес от Кэри Прайса. 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы доступна за 1.93. Тоже неплохо.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 14 августа 2020 года

Накануне «Филадельфия» не включалась на полные обороты, но довольно спокойно добыла победу. «Монреаль» в третьем периоде сподобился на шесть бросков, хотя был обязан отыгрываться. С атакой у канадцев всё печально, основная надежда — большинство и Кэри Прайс. Если эти факторы сойдутся, шансы появятся. Но вообще преимущество «лётчиков» слишком велико.

Ставка: «Филадельфия» не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.93.