Младенович — Грачёва. Прогноз: 20-летняя россиянка выжмет максимум из дебютного US Open

Грачёва преодолела первый круг, а опытная француженка в последнее время разочаровывает.

2 сентября Кристина Младенович — Варвара Грачёва сыграют в матче 2-го круга US Open. Начало — в 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Младенович: ставки на победу француженки принимаются с коэффициентом 1.51. Успех Грачёвой оценён коэффициентом 2.79.

Коэффициенты букмекеров на матч US Open Кристина Младенович — Варвара Грачёва

Аналитики считают, что матч US Open Кристина Младенович — Варвара Грачёва получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.90, тотал меньше 20.5 гейма оценён коэффициентом 1.97. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.76.

Анализ матча 2-го круга US Open Младенович — Грачёва (02.09.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве оказались отменены.

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У женщин полноценные соревнования возобновились в начале августа, большинство спортсменок успело принять участие на двух турнирах. Этого вполне достаточно, чтобы почувствовать ритм и набрать кондиции. Правда, состав участниц на этот раз получается крайне скромным. Слишком много отказов.

До Нью-Йорка добрались Каролина Плишкова, Наоми Осака, Петра Квитова, Серена Уильямс, Арина Соболенко, Софья Кенин, Йоханна Конта. В основной сетке достаточно россиянок. В принципе, за пределами десятки сеяных начинаются настоящие качели, так что есть шансы зайти далеко. Сюрпризов точно будет много.

Варвара Грачёва, например, с ходу преодолела барьер первого круга на дебютном US Open и имеет осязаемые шансы пробраться дальше. Для начала за 95 минут управилась с испанкой Паулой Бадосой (6:4, 7:5). Та много ошибалась и выглядела откровенно так себе, но россиянке всё равно пришлось демонстрировать характер.

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Она очень чисто подавала (66% попаданий первым мячом, ни одной двойной ошибки), в результате чего соперница не получала лёгких очков. Сама Грачёва стабильно цеплялась на приёме, поскольку Бадоса слишком верила в свою подачу: аж восемь двойных ошибок и всего 31% выигранных розыгрышей после попадания вторым мячом.

20-летняя россиянка уже выполнила задачу-минимум, никакого давления она чувствовать не должна. Соперница по второму кругу вроде бы достаточно серьёзная — это опытная Кристина Младенович, когда-то даже входившая в десятку лучших. На деле с француженкой сейчас можно и нужно бороться.

В паре она по-прежнему хороша, а вот в одиночном разряде в последнее время исключительно разочаровывает. Теннисистка всё ещё находится в топ-50, но тут в первую очередь нужно благодарить заморозку рейтинга из-за пандемии коронавируса. Поскольку результаты довольно печальные.

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Побед в 2020 году совсем мало, почти все они одержаны в первом круге над аутсайдерами. Вот и накануне Кристина испытала определённые трудности с 18-летней Хейли Баптист из середины третьей сотни рейтинга (7:5, 6:2). А от теннисисток посерьёзнее Младенович часто отлетает без особой борьбы.

Пожалуй, шансы 20-летней россиянки действительно смотрятся несколько ниже. Но в одну калитку она вряд ли проиграет: подача хорошая, характер на месте. Мы бы выбирали между П2 с форой (+3.5 гейма) за 1.91 и ставкой “Грачёва выиграет как минимум один сет” за 1.68. Если француженка и пройдёт дальше, то не малой кровью.

Ставки на матч US Open Кристина Младенович — Варвара Грачёва 2 сентября 2020 года

Грачёва ещё не добивалась серьёзных успехов во взрослом туре, но проблем с талантом тут нет. 20-летняя россиянка хорошо подаёт и имеет характер. А вот Младенович в последнее время совсем не впечатляет в одиночном разряде — никакой стабильности, огромное количество поражений. На наш взгляд, лёгкой победы француженки тут точно не будет.

Ставка: Грачёва выиграет как минимум один сет за 1.68.