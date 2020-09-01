ЦСКА — «Ак Барс». Прогноз на матч за Кубок открытия: снова здравствуй, родная КХЛ!

В пяти предыдущих очных встречах казанцы забрасывали не меньше двух шайб.

2 сентября в матче Кубка открытия КХЛ ЦСКА сыграет с «Ак Барсом». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз: они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Ак Барса» можно с коэффициентом 2.91, успех ЦСКА идёт за 2.18.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 2 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка открытия КХЛ 2 сентября ЦСКА — «Ак Барс» не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.03, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.85. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» (02.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоится 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся проходить тесты.

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Сезон откроют матчем за Кубок открытия, в котором сойдутся ЦСКА и «Ак Барс». Кубок Гагарина — 2020 так и не был доигран (прервали перед стартом второго раунда), но эта пара выглядит максимально логичной. Красно-синие по итогам регулярного чемпионата стали лучшими на Западе, а казанцы — на Востоке. И первый раунд они прошли без каких-либо проблем.

Введение потолка зарплат ограничило доминацию «армейцев»: у них, пожалуй, всё ещё лучший состав в КХЛ, но большого запаса, как прежде, уже нет. Кроме того, предсезонная подготовка получилась скомканной. Главный тренер Игорь Никитин сказал, что фактически она началась только 15 августа, а законы физиологии никто не отменял.

Москвичи отказались от участия в Кубке чемпионов КХЛ, а на Кубке мэра Москвы заняли только второе место. По делу уступили «Витязю» (2:3, наломали дров в меньшинстве), затем победили «Динамо» в абсолютно равной игре (4:3 Б), а на десерт разбили «Спартак» (5:2). Несмотря на счёт, особого преимущества они не имели, но у красно-белых не лучшим образом действовал Никита Беспалов, а вот Ларс Юханссон подтащил.

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«Ак Барс», напротив, впечатлил. Практически полуторным составом удалось забрать домашний Кубок чемпионов КХЛ: четыре победы из четырёх возможных, хотя уровень соперников оказался в полном порядке. По разу досталось СКА и «Салавату Юлаеву», дважды был обыгран магнитогорский «Металлург».

Во всех случаях подопечные Дмитрия Квартальнова забрасывали не менее трёх шайб. Притом что фактически играли без двух ведущих звеньев. Сам тренер накануне сообщил, что состав в матче за Кубок открытия КХЛ будет близок к оптимальному. Форма лидеров после пропуска контрольных игр может вызывать сомнения, но Квартальнов себе не враг и неготовых хоккеистов в заявку не включит.

Понятно, что делать глобальные выводы по контрольным встречам нельзя, но других инструментов у нас нет. Скорее всего, ЦСКА будет не в оптимальном состоянии. Илья Сорокин команду покинул, Ларс Юханссон ему уступает, а ошибок в обороне на Кубке мэра Москвы оказалось непривычно много.

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Потому ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 1.94 смотрится замечательно. Дело тут не только в наблюдениях за предсезонными турнирами, но и в статистике противостояния. Казанцы забивали как минимум два гола в ворота красно-синих в пяти предыдущих очных встречах, а это уже серьёзно.

Любители рисковать могут проверить лобовую ничью за прекрасный коэффициент 3.90. Логика следующая: по общему уровню соперники сопоставимы, а до дополнительного времени они не могут дойти на протяжении восьми матчей. Может, пора?

Прогноз и ставки на матч Кубка открытия КХЛ ЦСКА — «Ак Барс» 2 сентября 2020 года

ЦСКА не смог нормально провести предсезонку, у Игоря Никитина было чуть больше двух недель. Выступление на Кубке мэра Москвы также получилось средненьким — поражение от «Витязя», равные игры с «Динамо» и «Спартаком», второе место. «Ак Барс» тем временем полуторным составом выиграл Кубок чемпионов КХЛ, а главное — в пяти предыдущих очных встречах он не забивал меньше двух шайб. Думаем, казанцы смогут использовать уход Сорокина.

Ставка: ИТБ 2 шайбы «Ак Барса» за 1.94.