«Нефтехимик» — СКА. Прогноз: Галузин, Костицын и Порядин испортят дебют Валерию Брагину

4 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» — СКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех «Нефтехимика» идёт за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА 4 сентября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА 4 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.95, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.54.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Нефтехимик» — СКА (04.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам придётся сдавать тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а с четверга регулярный чемпионат вошёл в привычную колею. На 4 сентября запланированы сразу четыре матча, в 19:00 мск в Нижнекамске местный «Нефтехимик» на «Нефтехим-Арене» начнёт выяснять отношения со СКА из Санкт-Петербурга.

«Армейцы» начали новую жизнь: целый ряд лидеров покинули коллектив, теперь упор будет делаться на молодых хоккеистов. Удалось заполучить внушительное количество талантливых юниоров, а главным тренером назначили Валерия Брагина, который долгое время возглавлял молодёжную сборную России.

Предсезонная подготовка прошла без особых восторгов. Петербуржцы заняли последнее место на Кубке чемпионов КХЛ в Казани (одна победа и три поражения), а затем не смогли выиграть домашний турнир памяти Николая Пучкова. В ключевом поединке уступили «Авангарду» со счётом 1:3, причём абсолютно по делу.

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Валерий Брагин говорил о плотном календаре, что имело под собой основания. График действительно оказался тяжелейшим и практически не оставлял времени на восстановление. Но в условиях смены костяка и прихода нового главного тренера большое количество предсезонных игр — логичный шаг.

Эпизодами СКА выглядел бодро — проходил среднюю зону через мелкий пас, быстро выходил из обороны в атаку, неплохо чертил комбинации у ворот соперника. Но всё это происходило на непродолжительных отрезках, да и к обороне имелись вопросы. Команда наверняка будет добирать по ходу сезона, но пока она смотрится не лучшим образом.

«Нефтехимик» продолжает выжимать максимум из минимума — денег совсем немного, а место в плей-офф никуда не девается. Хотя теперь, с переводом «Торпедо» в Восточную конференцию, конкуренция стала ещё выше. Нижнекамцы тоже неплохо обновились, уровень амбиций остался тем же — довольно бодрый коллектив, способный задать жару зазевавшемуся фавориту.

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Вячеслав Буцаев умеет готовить хоккеистов должным образом. Скорее всего, команда находится неподалёку от пика формы. В прошлом году «волки» набрали очки в четырёх из стартовых пяти матчей регулярного чемпионата, а единственное поражение в основное время потерпели со счётом 2:3 в Сочи (дважды пропустили в меньшинстве).

Кроме того, «Нефтехимик» в последнее время чертовски здорово играет против СКА. Год назад удалось выиграть оба поединка, а в четырёх предыдущих встречах добыто три победы. С учётом фактора своего льда, рискнём оттолкнуться от аутсайдера. Благо что котировки букмекеров дают такую возможность.

Брать ли 1Х за 2.40 — дело вкуса, всё же состав у гостей действительно мощнее. А вот П1 с форой (+1.5) за 1.85 или ИТБ 1.5 шайбы «Нефтехимика» за 1.96 смотрятся здорово. Лёгкой победы у подопечных Валерия Брагина тут точно не будет.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Нефтехимик» — СКА 4 сентября 2020 года

Букмекеры не сомневаются в победе СКА, хотя не всё так очевидно. После смены костяка и прихода нового тренера у петербуржцев впереди много работы, а нижнекамцы умеют выходить на пик к старту сезона. Кроме того, в четырёх предыдущих очных встречах «Нефтехимик» добыл три победы. Сыграем от аутсайдера.

Ставка: победа «Нефтехимика» с форой (+1.5) за 1.85.