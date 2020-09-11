«Амур» — ЦСКА. Прогноз: Слепышев, Голдобин, Окулов и Андронов проснутся не сразу

Встреча в Хабаровске начнётся в 10:00 мск, да и вратари у «тигров» в порядке.

12 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — ЦСКА. Начало встречи — в 10:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.29, успех «Амура» идёт за 9.10.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 12 сентября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 12 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.72, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 6.05.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» — ЦСКА (12.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

СКА — «Локомотив». Прогноз: Брагин, Скабелка, Вей и Ландер устроят шоу в Санкт-Петербурге Обе команды исправно набирают очки, но не отличаются стабильностью.

2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

Субботу можно смело назвать разгрузочным днём, запланированы всего три матча. Самый ранний из них стартует в 10:00 мск в Хабаровске, где местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет выяснять отношения с ЦСКА. Пока дела у соперников складываются диаметрально противоположным образом.

«Тигры» завалили выездную серию, потерпев четыре поражения в основное время. В то же время упрекать их абсолютно не в чем. Прямо перед регулярным чемпионатом в команде случилась вспышка коронавируса, что не могло не сказаться на результатах. Пришлось ставить в состав молодёжь, а лидеры теперь будут набирать форму через матчи.

«Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз: Дацюк, Трямкин и Секстон не уберегут Коваржа от бед В четырёх предыдущих очных встречах нижегородцы забивали как минимум дважды.

На таком фоне всё смотрится вполне терпимо. Три поражения получились достойными, строго с разницей в две шайбы — 4:6 от «Северстали», 0:2 от «Локомотива» и 1:3 от «Металлурга». В Череповце даже имелись реальные шансы зацепиться за очки (вели со счётом 4:2), но недотерпели.

Настоящим провалом обернулся только поединок с «Авангардом» (2:8). В остальном дальневосточники смотрятся симпатично: действуют вторым номером, стараются убегать в контратаки, надеются на вратарей. Правда, Павел Торгаев на пресс-конференции в Магнитогорске сказал, что легионеров в заявке на игру с ЦСКА не будет с вероятностью 90%.

Останется только вратарь Марек Лангхаммер. Понятно, что это понижает и без того скромные шансы до минимума. «Армейцы» на старте сезона тоже имеют кадровые проблемы, но ставить их в один ряд никак нельзя. Качество хоккея оставляет желать лучшего, хотя для первой половины сентября важнее результат.

«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Хартли, Зернов, Буше и Шумаков обставят Кошечкина Омичи имели двое лишних суток на восстановление и наверняка будут посвежее.

А он есть. Набраны семь очков из восьми возможных. Близкое поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ), а дальше серия из трёх побед — над «Сочи» (3:1), «Барысом» (3:1) и «Сибирью» (2:1 Б). Как видно, забивают красно-синие строго по два-три гола. Появление Брендана Лайпсика придало импульс, но результативность всё равно пока не блещет.

Встреча начнётся очень рано, приезжающим в Хабаровск часто требуется время, чтобы проснуться и вкатиться в игру. Проверим «гол в первые 9 минут — нет» за 1.88. В остальном линия кажется логичной: шансы москвичей гораздо выше, но полную авоську хозяева вряд ли получат. Потому лезть в большие форы опасно.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА 12 сентября 2020 года

«Амур» вынужден играть на фоне громадных кадровых проблем, но пока выглядит достойно. Первый домашний матч в сезоне стартует в 10:00 мск, доигравшемуся накануне до буллитов в Новосибирске ЦСКА наверняка потребуется время, чтобы прийти в себя. Вратари у «тигров» в порядке, да и лишние сутки отдыха должны помочь. На наш взгляд, полную авоську хозяева не пропустят.

Ставка: гол в первые 9 минут — нет за 1.88.