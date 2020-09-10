«Автомобилист» — «Торпедо». Прогноз: Дацюк, Трямкин и Секстон не уберегут Коваржа от бед

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Автомобилиста» в основное время можно с коэффициентом 1.76, успех «Торпедо» идёт за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» 11 сентября

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» (11.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, дальше регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

На пятницу запланированы сразу пять матчей, два из которых начнутся в 17:00 мск. В Екатеринбурге местный «Автомобилист» на арене «Уралец» будет выяснять отношения с «Торпедо». Старт регулярного чемпионата КХЛ-2020/2021 сложился для соперников по-разному.

«Автомобилист» бодро проводит сентябрь вне зависимости от тренера и изменений в составе. Так было в последние годы, так продолжается и теперь. Три матча — три победы. Все в основное время, но самое страшное даже не это. Во-первых, за 180 минут пропущена всего одна шайба, да и та в меньшинстве.

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Во-вторых, разница голов смотрится угрожающе — 11:1. Понятно, что в первую очередь за это нужно благодарить «Куньлунь», который абсолютно не готов к сезону и на днях получил в Екатеринбурге 0:7. Сразу три хоккеиста хозяев умудрились набрать показатель полезности «+4», проведя на льду менее 14 минут.

Кроме того, досталось «Трактору» (3:1) и «Спартаку» (1:0). Вроде бы подопечные Билла Питерса абсолютно справедливо идут у букмекеров явным фаворитом, но на деле всё не так просто. «Торпедо» действительно набрало в трёх домашних матчах всего два очка, что само по себе скромно. Но тут нужно посмотреть на календарь.

Нижегородцы проиграли с разницей в одну шайбу «Салавату Юлаеву» (2:3) и до последнего мучали СКА (4:6), а также одолели «Сибирь» (4:3). Физическая готовность оставляет желать лучшего, отсутствие сильного первого номера тоже сказывается. Зато с атакой, большинством и характером полный порядок.

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С петербуржцами, например, удалось превратить 1:5 в 4:5 за 4,5 минуты. В прошлом году подопечные Дэвида Немировски тоже часто практиковали яркие камбэки. Надо сказать, что в четырёх предыдущих очных встречах «Автомобилист» добыл всего одну победу в основное время, да и ту с разницей в одну шайбу (6:5).

Непосредственно качество хоккея уральцев оставляет желать лучшего. С «Куньлунем» всё понятно, но «Трактору» они уступили практически полностью, да и «Спартак» смотрелся не хуже. В обоих случаях разницу сделал Якуб Коварж, стабильно совершавший яркие спасения. Оборона пока не блещет, несмотря на всего одну пропущенную шайбу.

Кроме того, нижегородцы, похоже, знают подход к чеху. В четырёх последних матчах они забивали «Автомобилисту» как минимум дважды. Потому 1.76 на П1 смотрится сомнительно. Проверять ли Х2 за 2.06 — дело вкуса, а вот П2 с форой (+1) за 1.83 выглядит здорово. «Торпедо» просто так никого не отпустит. Также можно рассмотреть ставку «гости откроют счёт» за 2.32. Коэффициент кажется завышенным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» 11 сентября 2020 года

«Автомобилист» одержал три победы в основное время со счётом 11:1, но не всё так просто. «Куньлунь» просто не готов к сезону, а с «Трактором» и «Спартаком» всё решил великолепный Якуб Коварж. В какой-то момент везение уральцев должно закончиться. Благо что с нижегородцами они в последнее время играют не особенно удачно. Возьмём П2 с форой (+1) за 1.80.

Ставка: победа «Торпедо» с форой (+1) за 1.83.