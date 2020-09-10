«Металлург» — «Авангард». Прогноз: Хартли, Зернов, Буше и Шумаков обставят Кошечкина

11 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Авангард». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.51, успех «Авангарда» идёт за 2.51.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 11 сентября

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 11 сентября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» — «Авангард» (11.09.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ, как и планировалось, состоялся 2 сентября, хотя пандемия коронавируса наложила свой отпечаток. Лига разработала специальный протокол, за нарушение принятого положения по COVID-19 клубы будут наказывать техническим поражением. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты.

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2 сентября отдали на откуп Кубку открытия КХЛ, а затем регулярный чемпионат вошёл в привычную колею: игр много, в основном на лёд хоккеистам приходится выходить через день. Неделя позади, баланс сил потихоньку становится очевидным, а клубы прогрелись и постепенно набирают форму.

На пятницу запланированы сразу пять матчей, два из которых начнутся в 17:00 мск. В Магнитогорске местный «Металлург» будет выяснять отношения с «Авангардом». Соперники блистательно стартовали, добыв по три победы в основное время в трёх играх. Правда, радоваться пока слишком рано.

Дело в том, что уровень оппозиции оказался не самым мощным. «Лисы» вообще встречались с двумя наименее готовыми к сезону командами, причём оба раза испытали проблемы. «Куньлунь» фактически играет в четыре нижних звена и ждёт прибытия легионеров (2:1), а «Амур» (3:1) действует полуторным составом из-за вспышки коронавируса.

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Между этими победами вклинился разгром «Сочи» (6:0). Пожалуй, там вплоть до второй шайбы гости смотрелись как минимум не хуже, но дальше расклеились. В общем, дебют в любом случае получился хорошим и «лисы» могут порадоваться проделанной работе, но полноценной проверкой станет только ближайший поединок.

«Авангард» стартовал с двух натужных побед — над московским «Динамо» (1:0) и «Сибирью» (2:1). Команды крепкие, да только бело-голубые сейчас на фоне травм легионеров и физического состояния первого звена выглядят слабо, а новосибирцам жутко не везёт в завершении.

Зато на десерт подопечные Боба Хартли быстро и уверенно размазали «Амур» (8:2). Надо сказать, что с магнитогорцами в последнее время у них получается неплохо — три победы и одно поражение в овертайме в пяти предыдущих встречах. Букмекеры не видят фаворита и выставляют абсолютно равные котировки.

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На наш взгляд, шансы гостей повыше. Во-первых, они больше понравились в стартовых матчах: состав глубже, вариантов больше. У «лис» по-прежнему не будет Сергея Мозякина, который даже сейчас даёт большое влияние на атаку и большинство. И самое главное — двое лишних суток на отдых.

Омичи не выходили на лёд с 7 сентября, когда без траты лишних сил разобрали на запчасти «Амур». А вот «Металлург» в среду долго возился с дальневосточниками: имел бесспорное преимущество, но смог сломить сопротивление только в концовке, когда забил третью шайбу в пустые ворота.

На наш взгляд, преимущество в глубине состава и свежести позволит «ястребам» как минимум зацепить очки. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.93 и комбинированным вариантом Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.83. Много на своём льду «магнитка» не пропустит.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Авангард» 11 сентября 2020 года

«Авангард» больше понравился на старте сезона. Состав у омичей глубже, а главное — они имели двое лишних суток на восстановление. Преимущество в свежести должно помочь зацепиться за очки, благо что у «Металлурга» из-за отсутствия Мозякина по-прежнему есть проблемы в завершении. П2 с нулевой форой выглядит надёжно.

Ставка: победа «Авангарда» с нулевой форой за 1.93.