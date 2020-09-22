«Флитвуд Таун» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти и Хамес не заметят клуб из 3-го дивизиона

23 сентября «Флитвуд Таун» примет «Эвертон» в матче 3-го раунда Кубка лиги Англии. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.41. Успех хозяев оценён букмекерами 8.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.10.

Букмекерские коэффициенты на матч Кубка лиги «Флитвуд Таун» — «Эвертон» 23 сентября

Букмекеры считают, что матч Кубка лиги Англии «Флитвуд Таун» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.78. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08.

Анализ и прогноз матча Кубка английской лиги «Флитвуд Таун» — «Эвертон» (23.09.2020)

В Англии космическими темпами движется Кубок лиги. Участники уже провели матчи первого и второго раундов, на носу третий. С этой стадии в дело вступают клубы, которые по итогам минувшего сезона пробились в еврокубки. Но сейчас речь не о них. Среди прочих сразятся «Флитвуд Таун» и «Эвертон». Их встреча начнётся в 21:45 мск и пройдёт на стадионе «Хайбери» во Флитвуде.

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«Флитвуд Таун» – крепкий представитель Первой лиги страны, который в прошлом розыгрыше принял участие в плей-офф на повышение. Правда, добиться выхода в Чемпионшип не удалось. Клуб вылетел на стадии 1/2 финала, уступив «Уиком Уондерерс» со счётом 1:4.



В новом розыгрыше третьего по силе английского дивизиона «рыбаки» стартовали неоднозначно. Сперва они отпраздновали победу в матче с «Бёртон Альбион» (2:1), а затем потерпел поражение от «Питерборо Юнайтед» (1:2), пропустив оба гола уже на добавленных ко второму тайму минутах. Не повезло.



Зато в Кубке лиги Англии команда из Флитвуда успела порадовать. В первом раунде одержала волевую победу над «Уиганом» (3:2), а во втором в упорной борьбе выбила «Порт Вейл» (2:1). Да, сохранить свои ворота нетронутыми не вышло, но зато пять забитых голов за две игры – это более чем круто.

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Яркий представитель АПЛ ливерпульский «Эвертон» не попал в прошлом сезоне в еврокубки, а потому стартовал в Кубке лиги со второго раунда. Там он побил скромный «Солфорд Сити» на своём поле. Карло Анчелотти выставил далеко не самый основной состав, который всё равно без особых проблем забил три безответных мяча.



В английской Премьер-лиге «ириски» тоже успели пошуметь. Обыграли в первом туре «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на выезде (1:0) и во втором туре разбили на своём поле «Вест Бромвич Альбион» (5:2). Теперь они находятся в группе лидеров. И надеются побороться за попадание в еврокубки.



В следующем туре ливерпульцам предстоит непростой выезд к «Кристал Пэлас», который на днях оставил в дураках «Манчестер Юнайтед». Игра состоится на третий день после кубкового поединка. А потому вполне вероятно, что Анчелотти снова побережёт основу. Благо что разница в классе позволяет.

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На своём поле «Флитвуд Таун» может удивить и забить гол, но ждать сенсации мы бы не стали. Слишком уж велика разница в исполнительском мастерстве. Интересно выглядит классический тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.72. Альтернативный вариант – П2 + общий тотал больше 1.5 мяча за 1.63.

Прогноз и ставки на матч Кубка английской лиги «Флитвуд Таун» — «Эвертон» 23 сентября 2020 года

Разница в классе между командами сильно заметна. Конечно, «Флитвуд Таун» может удивить на своём поле и забить, благо что с результативностью у него проблем нет. Но не более того, шансы пробиться в следующий раунд у представителя третьего дивизиона откровенно малы. «Эвертон» даже полуосновным составом гораздо крепче.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.72.