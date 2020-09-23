«Гент» — «Динамо» Киев, «Лестер» — «Арсенал» и другие матчи. На что ставить 23 сентября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 23 сентября.
На что ставить в футболе 23 сентября
Продолжается раунд плей-офф Лиги чемпионов. Сегодня пройдут три игры, самая интересная – встреча в Бельгии между «Гентом» и киевским «Динамо». Кроме того, в Норвегии «Мольде» примет «Ференцварош», а в Греции «Олимпиакос» сыграет с кипрской «Омонией».
В Кубке английской лиги сразу 8 встреч, выделить из которых стоит игру «Лестер» — «Арсенал». Жребий свел эти команды на ранней стадии, посмотрим, кто окажется сильнее.
Очередной тур пройдёт в ФНЛ. Стоит последить за игрой в Краснодаре, где вторая команда «быков» примет лидера – «Оренбург».
Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 23 сентября
В КХЛ всего один матч – СКА сыграет с «Сибирью». Кроме того, пройдут встречи в ВХЛ, чемпионатах Беларуси, Дании, Латвии и Норвегии. А в ночь на четверг нас ждёт третья встреча финальной серии Кубка Стэнли – «Даллас» против «Тампы». Пока тут 1-1.
На что ещё ставить 23 сентября
Завтра ночью можно будет последить за четвёртой игрой серии НБА «Майами» — «Бостон». Пока «Хит» впереди 2-1. Кроме того, в баскетбольной Единой лиге ВТБ запланированы три встречи. «Астана» примет ЦСКА, «Нижний Новгород» сыграет с «Химками», а «Зенит» — с «Зелёна Гурой». Ещё пройдут матчи квалификации в Лиге чемпионов ФИБА, в чемпионате Испании сыграют «Бильбао» и «Тенерифе», ещё две встречи состоятся во Франции.
На «Ролан Гаррос» на этой неделе проходит квалификационный турнир. Во второй раунд вышли три представителя России. Андрей Кузнецов сыграет с Даниэлем Таро из Японии, Роману Сафиуллину предстоит матч против австрийца Юрия Родионова, а Аслан Карацев поборется с Максом Перселлом из Австралии. Кроме того, проходит мужской турнир в Гамбурге и женский в Страсбуре.
В волейболе в среду пройдут 5 матчей в женской российской Суперлиге. Выделим игру в Екатеринбурге, где «Уралочка» примет «Динамо-Ак Барс» из Казани. В квалификации Лиги чемпионов женское московское «Динамо» сыграет с венгерским «Вашашем».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
Читайте обзоры букмекеров в рейтинге «Чемпионата»: подробное описание плюсов и минусов всех легальных букмекеров России.
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